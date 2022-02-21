دشمن در پی تحریف حقایق دوران دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن حبیبی صبح دوشنبه در نشست هم اندیشی با اساتید در پژوهشکده گیلان شناسی با اشاره به ارزش و اهمیت کار اساتید درس دفاع مقدس با اساتید سایر دروس، گفت: وجه تمایز اساتید دفاع مقدس سخن گفتن درباره معارف و دستاوردهای دفاع مقدس بوده زیرا «جنگ» در بین جوامع ماهیتی منفور دارد، اما دفاع مقدس ما سرشار از آموزه‌های متعالی است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان با تاکید بر ضرورت بیان هنرمندانه ابعاد دفاع مقدس، بیان کرد: انتقال تجارب و ارزش‌های جاری در دوران دفاع مقدس نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است.

وی ایثار و مقاومت را دو دستاورد بزرگ دوران دفاع مقدس دانست و افزود: باور به داشته‌های داخلی، روحیه مقاومت، استقلال طلبی و عزت نفس از محوری ترین معارف دفاع مقدس است که باید به جامعه به ویژه نیل جدید انتقال یابد.

سرهنگ حبیبی با اشاره به شبهه افکنی دشمنان در فضای مجازی، تصریح کرد: امروزه فضای مجازی بین خانواده‌ها جایگاه ویژه ای پیدا کرده و به نوعی به یک نهاد تربیتی تبدیل شده است‌.

وی با بیان اینکه دشمنان به صورت سازمان یافته علیه نظام خانواده و بنیان‌های فکری جوانان تهاجم می‌کنند، عنوان کرد: دشمن در پی تحریف واقعیات دوران دفاع مقدس است لذا باید علاوه بر تقویت داشته‌های اعتقادی و معنوی در کنار ترویج و گسترش فرهنگ دفاع مقدس، آینده نظام را در پرتو دفاع مقدس تضمین کرد.

حبیبی با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ دوران دفاع مقدس با ابزارهای نوین آموزشی گفت: نیازمند نگاه علمی و تجارب پیشکسوتان و اساتید درس دفاع مقدس در این حوزه هستیم.