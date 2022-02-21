قاتلان رئیس سابق پلیس امنیت و اطلاعات آذربایجان غربی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عباسی در این زمینه اظهار کرد: دو روز گذشته، پیکر سوخته رئیس سابق پلیس امنیت و اطلاعات انتظامی آذربایجان غربی در صندوق عقب خودرو در گردنه قوشچی کشف شده بود.

وی ادامه داد: با کشف پیکر سوخته مرحوم سرهنگ باباعلی نوبخت رئیس سابق پلیس امنیت و اطلاعات انتظامی آذربایجان غربی و عاملین این جنایت قاتلان شناسایی و دستگیر شدند.

گفته شده از یکشنبه گذشته بعد از آخرین تماس با منزل، هیچ اطلاعی از او در دست نبود تا اینکه پیکر وی در خودروی سوزانده و رها شده در ته دره‌ای در گردنه قوشچی کشف شد.