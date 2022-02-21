مرحوم آیت الله سید خضر موسوی عمرش را صرف حل مشکلات مردم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و عبدالحسین خسروپناه با صدور پیامی درگذشت آیت الله سید خضر موسوی را تسلیت گفت؛ در این پیام بیان شده است: «خبر تأسف بار درگذشت علامه مجاهد حضرت آیت الله سید خضر موسوی، مردم خوزستان را عزادار کرد؛ عالمی که سراسر عمر با برکت خویش را به حل مشکلات فکری و اعتقادی و امور دنیوی مردم گذراند و مردم داری را که همانا سیره اهل بیت علیهم السلام است سرلوحه کار خویش تا آخرین لحظه زندگی قرارداد و علی رغم موقعیت‌های فراوان، منطقه‌ای فقیر نشین اما با مردمی بزرگ و شریف و ولایی را برای زندگی برگزید و در همانجا نیز جسم پاکش در خانه ابدی آرام گرفت».

همچنین در پیام ِ استاد فلسفهٔ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تاکید شده است: «یار و یاور انقلاب اسلامی و امام و رهبری و مروج علم دین و محقق آثار علمی در علوم اسلامی و همچون اجداد طاهرینش مدافع دین و اهل نصرت الهی بود».

در این پیام نیز بیان شده است: «بی شک ایشان از علمای عامل و مفاخر آن دیار به شمار می‌آید که در هر دورانی اندکند و خلق از نور وجودشان مستضیء می گردد».

در این پیام گفته شده است: «اینجانب درگذشت این عالم وارسته و مجاهد نستوه را به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و مقام معظم رهبری و علما و فرزند گرامیشان جناب حجت‌الاسلام سید محمد موسوی حفظه الله و مردم شریف استان خوزستان به خصوص شهر اهواز و منطقه سید خلف تسلیت عرض نموده و از خدای متعال برای آن عالم وارسته مقامات عالیه و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم».