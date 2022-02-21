به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آقا روح الله» نوشته حجت‌الاسلام حمیدرضا باقری، شامل روایتی از زندگی نامه امام خمینی به‌زودی توسط شرکت چاپ و نشر بین الملل با همکاری پژوهشکده باقر العلوم منتشر و راهی بازار نشر می‌شود.

این کار پژوهشی با بررسی زندگی حضرت امام در چهار مرحله طلبگی، استادی، قیام و مبارزه، و رهبری انقلاب آغاز شد و اولین خروجی کار، یعنی بررسی زندگی امام‌خمینی در دوره طلبگی در یک جلد به‌قلم همین‌نویسنده در سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

دومین خروجی نیز در خصوص دوره استادی در دو جلد در سال ۹۷ به قلم حجت السلام حمیدرضا باقری به پایان رسیده و جلدهای دیگر این پروژه که شامل دوره‌های مختلف رهبری آیت‌الله خامنه‌ای می‌شود با همکاری «پژوهشکده باقرالعلوم» به دست طلاب فاضل فعال در حال تدوین است.

کتاب «آقا روح‌الله» اولین جلد این کار پژوهشی محسوب می‌شود که به علت برخی مشکلات بیش از ۶ سال در مرحله اخذ مجوز، نقد و ارزیابی، طراحی و چاپ و … باقی ماند و دو جلد بعد نیز به همین سرنوشت دچار شدند؛ اما همه این مشکلات به لطف خداوند مقدمه خوبی برای اصلاح هرچه بهتر و ارائه سیره امامین انقلاب بوده است.

نویسنده کتاب، در یادداشتی کوتاه، پیرامون این اثر توضیحاتی ارائه داده و نوشته است:

کتاب «آقا روح‌الله» اولین جلد از مجلدات یک کلان‌پروژه با عنوان بررسی منطق رهبری امامین انقلاب است. این پروژه از سال ۱۳۹۰ به صورت جدی توسط جمعی از طلاب و فضلای حوزه طراحی و آغاز شد و در گام اول آن سعی گردید تا بستر تاریخی عملکرد امام‌خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای روشن شود؛ چرا که فهم صحیح و مجتهدانه هر اندیشه‌ای متوقف بر فهم صحیح از عملکرد مبتنی بر آن اندیشه است و فهم صحیح عملکرد نیز متوقف بر فهم صحیح بستر زمانی تحقق آنها است. در این راستا مطالعات اولیه‌ای صورت گرفت و بر اساس آن درسی با عنوان «سیره رهبران» در حوزه دانشجویی دانشگاه شریف در چند دوره تدریس شد.

در این‌درس یک دور عملکرد رهبران انقلاب با توضیح بستر تاریخی مورد نیاز، در جریانات مختلف ارائه و نقد شد و برخی نقاط مبهم آن مشخص گردید. در گام دوم با همکاری «پژوهشکده تمدن توحیدی» طرحی پژوهشی تعریف شد که یک دور تاریخ معاصر را ناظر به عواملی که شخصیت رهبران انقلاب و عملکرد و اندیشه‌های آنان را شکل می‌دهد، در آن ارائه شود. برای نیل به این هدف نیز تنها به بررسی رفتارها و حوادثی که مستقیماً با رهبران انقلاب مرتبط بود، بسنده ننموده و به فراخور حال، عملکرد سایر بزرگان و اشخاص و نیز شرایط کلی حاکم بر محیط نیز مورد بررسی قرار گرفت.