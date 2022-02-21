به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدعلی زلفی‌گل در جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف با اشاره به اینکه تنها وظیفه وزارت علوم، آموزش، تحقیقات و فناوری نیست، گفت: فرهنگ نقش مهمی در برنامه‌های وزارت علوم دارد. از جمله اینکه باید فرهنگ آموزش و پژوهش را در جامعه نهادینه کنیم و به همین علت می‌بایست در تدوین اساسنامه صندوق عتف، برای حمایت از موضوع آموزش و فرهنگ‌سازی علم در جامعه، جایگاه قانونی ایجاد کنیم.

وزیر علوم تأکید کرد: همان‌گونه که اخیراً وزارت علوم برای ایجاد اشتغال توسط اعضای هیئت علمی در شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین نمایه‌سازی نشریات علمی در سطح بین‌الملل، پایه‌های تشویقی در نظر گرفته؛ بهتر است اعطای پایه‌های تشویقی، به انجام فعالیت‌های مرتبط به ترویج علم در جامعه نیز تسری یابد.

زلفی‌گل با بیان اینکه حل مشکلات کشور با انجام فعالیت‌های پژوهشی برای ما اهمیت دارد، افزود: آشنا ساختن عموم مردم جامعه با افق‌های جدید علمی و بیان ساده دستاوردها و پیشرفت‌های علمی در سطح مخاطبان عام نیز برای ما اهمیت دارد و به همین علت باید با ایجاد انگیزه‌های قوی از انجام این گونه فعالیت‌ها توسط اعضای هیئت علمی حمایت کنیم.

وزیر علوم با اشاره به اینکه آموزش نقش بسیار پر رنگی در برنامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد، گفت: این آموزش منحصر به تربیت نیروی انسانی متخصص در دانشگاه‌ها ندارد. بلکه آموزش عمومی نیز به نوعی با فعالیت‌های وزارت علوم مرتبط است و در همین راستا باید شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری برنامه‌هایی را برای ترویج و گسترش علم در جامعه و به خصوص آموزش‌های مهارت محور اختصاص دهد.

دکتر زلفی‌گل با اشاره به ابلاغ قانون تأسیس صندوق توسط رئیس‌جمهور گفت: با تأسیس این صندوق شورای عالی عتف، بازوی اجرایی قوی پیدا می‌کند و با بودجه مناسبی که در لایحه بودجه سال آتی برای این صندوق پیش‌بینی شده، امیدوارم شورای عالی عتف نقش و جایگاه واقعی خود را در ساماندهی و هدایت برنامه‌های پژوهش و فناوری کشور ایفا نماید.

وزیر علوم گفت: علاوه بر بودجه‌ای که مجلس برای این صندوق در نظر گرفته است؛ ۴۰ درصد از اعتبارات پژوهشی شرکت‌های دولتی نیز در این صندوق واریز خواهد شد تا برای پژوهش‌های کاربردی هزینه شود.

وی با اشاره به تأسیس معاونت فناوری و نوآوری در وزارت علوم برای تقویت و افزایش ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور گفت: با هماهنگی که با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شده است، حمایت از پژوهش‌های فناوری تا سطح آمادگی فناوری ۶ و بعد از آن بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و قبل از آن بر عهده وزارت علوم خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد: در دوره جدید و به ویژه با برنامه‌های معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تعداد قابل توجهی از نخبگان و دانشمندان کشور بتوانند مورد حمایت قرار گیرند و ایده‌ها و اندیشه‌های خود را به فناوری یا محصول تبدیل کنند.

دکتر زلفی‌گل از دبیرکل شورای عالی عتف درخواست کرد: آمار مقایسه‌ای در خصوص میزان آثار علمی ایران که در نمایه‌های معتبر بین المللی مانند اسکوپوس و آی. اس. آی منتشر شده و بودجه و اعتبارات صرف شده در ایران و سایر کشورها تهیه و در جلسه آتی این شورا ارائه شود.

وزیر علوم، گفت: در مقایسه دستاوردهای حوزه علوم، تحقیقات و فناوری در کشور به نسبت بودجه و اعتباری که به آن تخصیص داده می‌شود، بخش دانشگاهی کشور سرافراز است و دستاوردها غرورآفرین دارد. البته لازم است برای رسیدن به مرجعیت علمی در دنیا، بودجه‌های حوزه تحقیقات و فناوری کشور افزایش یابد.