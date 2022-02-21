هادی بیداریان سرپرست دبیری فدراسیون شنا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، بر اساس ضوابط و با پیشنهاد رئیس فدراسیون، محمدهادی بیداریان به عنوان سرپرست جدید دبیری فدراسیون شنا جانشین حمید اسکندریون شد.

بیداریان طی سال‌های اخیر مدیریت استخر قهرمانی آزادی تهران را بر عهده داشت و در ادوار گذشته نیز به عنوان مسئول امور مالی در فدراسیون شنا ایفای نقش می‌کرد.

در همین راستا جلسه تودیع و معرفه حمید اسکندریون و هادی بیداریان در محل فدراسیون و با حضور جمعی از مسئولان و پرسنل فدراسیون شنا برگزار شد.

حمید اسکندریون که به مدت ۱۸ ماه در پست دبیری فدراسیون ایفای نقش می‌کرد در جریان انتخابات اخیر به عنوان خبره ورزشی هیأت رئیسه انتخاب شد. او همچنین به عنوان رئیس کمیته فنی شنا به همکاری با فدراسیون ادامه می‌دهد.