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۴ اسفند ۱۴۰۰، ۲۳:۰۵

مسئول نمایندگی ولی فقیه درنیروی دریایی سپاه:

ناوهای آمریکا درخلیج فارس و دریای عمان بااجازه ایران تردد می کنند

ناوهای آمریکا درخلیج فارس و دریای عمان بااجازه ایران تردد می کنند

بوشهر- مسئول نمایندگی ولی فقیه درنیروی دریایی سپاه با بیان اینکه دشمن می‌خواهد مردم را نسبت به آینده ناامید کند، گفت: امروز ناوهای آمریکا درخلیج فارس ودریای عمان با اجازه ایران تردد می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین رئیسی چهارشنبه شب در مراسم یادواره شهدای روستای باغان از توابع بخش شنبه و طسوج با بیان اینکه علی رغم همه حرف‌های مفت دشمنان، ایران اسلامی در اوج قدرت است، اظهار داشت: دشمنان با تمام وجود و شبانه روزی در حال توطئه هستند ولی به اهدافشان نرسیده‌اند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران افزود: دشمن جنگ ترکیبی به راه انداخته و از تمام شیوه‌ها استفاده می‌کنند تا مردم را زمین گیر کنند.

رئیسی ادامه داد: دشمنان سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ملت ما وضع کردند ولی امروز ما افتخار می‌کنیم نماینده آمریکا می‌گوید ما خودمان فلج شدیم و به اهدافمان نرسیدیم و هر جا نگاه می‌کنند نام ایران است.

وی تصریح کرد: این ملت از روز اول شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی سر می‌دادند، ما کشوری مستقل هستیم و روی پای خود ایستادیم.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران ادامه داد: شهید مهدوی و یارانش در خلیج فارس حماسه آفریدند و آمریکا را تحقیر کردند و در سال ۹۴ نیز در اطراف جزیره فارسی بازهم آمریکا تحقیر شدند.

وی خاطر نشان کرد: در سال جاری بارها دشمن به پشتوانه شهدا تحقیر کردیم و در خلیج فارس و دریای عمان سروری می‌کنیم.

ناوهای آمریکا درخلیج فارس و دریای عمان بااجازه ایران تردد می کنند

رئیسی با بیان اینکه بعد از سه دهه مراسم یادواره شهدا باشکوه برگزار می‌شود، تصریح کرد: دشمن تلاش دارد مردم را نسبت به آینده ناامید کند.

وی افزود: نسل امروز ما دفاع مقدس را ندیده ولی محکم‌تر و استوار تر پای این انقلاب ایستاده است.

رئیسی گفت: بالاترین و سودمندترین معامله شهید با خداست و شهید با شهادتش تازه متولد می‌شود.

وی اضافه کرد: سردار سلیمانی را می‌شود محدود کرد ولی شهید سلیمانی را نمی‌شود محدود کرد و به مراتب خطرناک‌تر از حاج قاسم سلیمانی است.

مراسم یادواره شهدا روستای باغان با حضور فرماندار دشتی و سخنرانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران و مداحی حاج صادق آهنگران و مردم روستای باغان برگزار شد.

کد مطلب 5432255

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