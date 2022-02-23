ناوهای آمریکا درخلیج فارس و دریای عمان بااجازه ایران تردد می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین رئیسی چهارشنبه شب در مراسم یادواره شهدای روستای باغان از توابع بخش شنبه و طسوج با بیان اینکه علی رغم همه حرفهای مفت دشمنان، ایران اسلامی در اوج قدرت است، اظهار داشت: دشمنان با تمام وجود و شبانه روزی در حال توطئه هستند ولی به اهدافشان نرسیدهاند.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران افزود: دشمن جنگ ترکیبی به راه انداخته و از تمام شیوهها استفاده میکنند تا مردم را زمین گیر کنند.
رئیسی ادامه داد: دشمنان سختترین تحریمها علیه ملت ما وضع کردند ولی امروز ما افتخار میکنیم نماینده آمریکا میگوید ما خودمان فلج شدیم و به اهدافمان نرسیدیم و هر جا نگاه میکنند نام ایران است.
وی تصریح کرد: این ملت از روز اول شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی سر میدادند، ما کشوری مستقل هستیم و روی پای خود ایستادیم.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران ادامه داد: شهید مهدوی و یارانش در خلیج فارس حماسه آفریدند و آمریکا را تحقیر کردند و در سال ۹۴ نیز در اطراف جزیره فارسی بازهم آمریکا تحقیر شدند.
وی خاطر نشان کرد: در سال جاری بارها دشمن به پشتوانه شهدا تحقیر کردیم و در خلیج فارس و دریای عمان سروری میکنیم.
رئیسی با بیان اینکه بعد از سه دهه مراسم یادواره شهدا باشکوه برگزار میشود، تصریح کرد: دشمن تلاش دارد مردم را نسبت به آینده ناامید کند.
وی افزود: نسل امروز ما دفاع مقدس را ندیده ولی محکمتر و استوار تر پای این انقلاب ایستاده است.
رئیسی گفت: بالاترین و سودمندترین معامله شهید با خداست و شهید با شهادتش تازه متولد میشود.
وی اضافه کرد: سردار سلیمانی را میشود محدود کرد ولی شهید سلیمانی را نمیشود محدود کرد و به مراتب خطرناکتر از حاج قاسم سلیمانی است.
مراسم یادواره شهدا روستای باغان با حضور فرماندار دشتی و سخنرانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران و مداحی حاج صادق آهنگران و مردم روستای باغان برگزار شد.
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