رزمایش کمک مومنانه در تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا خلبانان پایگاه شهید فکوری تبریز و یکی از هم وطنان عزیز در سانحه هوایی تبریز، به همت پایگاه مقاومت امیر المومنین منطقه آخمقیه تبریز، بیش از ۱۰۰ بسته معیشتی، ۱۰۰ بسته لوازم التحریر و ۱۰۰ جفت کفش به خانواده‌ها و دانش آموزان کم بضاعت منطقه آخمقیه، توزیع شد.

مسئول کانون‌های خدمت آستان قدس رضوی در استان آذربایجان شرقی، در این مراسم با بیان اینکه انفاق و بخشش از والاترین و انسانی‌ترین اعمال است، اظهار داشت: کمک به نیازمندان نه تنها در اسلام و ایران، بلکه در هر مذهب و فرهنگی، تأکید شده است و در ایام همه گیری شیوع کرونا هم به خوبی این موضوع دیده شد.

سردار علی شاکری گفت: نقش مردم و نهادهای مردمی در کمک‌های مؤمنانه و رزمایش مواسات، خیلی پر رنگ بود و شاهد هستیم که در سراسر کشور، میلیون‌ها بسته معیشتی، بهداشتی و … توسط همین کمک‌های مردمی و خیرین، تهیه و توزیع شده است.

وی ادامه دار بودن و تداوم این کمک‌ها را یک امر مهم و ضروری دانست و گفت: از قدیم الایام، مردم ایران در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی، جمع آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی برای کمک به نیازمندان را به جِد دنبال می‌کردند و مطمئناً از این به بعد هم حتی بعد از ریشه کنی ویروس منحوس کرونا، این عمل بسیار نیکو، با همان شدت و شور، دنبال خواهد شد.

مسئول ستاد مدافعین سلامت استان هم در ادامه این مراسم، با تجلیل از فعالیت‌های خیرین و بسیجیان در ایام شیوع ویروس کرونا گفت: حضور خودجوش مردمی در تمام لحظه‌ها و روزهای سخت همه گیری کرونا، قابل تحسین و کم نظیر بود که نشان از نوع دوستی و اهمیت به ایثار در نزد مردم ایران دارد.

سردار ایرانزاد، با تأکید بر توجه و حمایت از مردم حاشیه نشین کلانشهر تبریز گفت: اگر کل مناطق حاشیه نشین شهر تبریز را لحاظ کنیم، شاید بتوان گفت بیش از ۵۰۰ هزار نفر که اکثراً هم از قشر زحمت کش کارگری هستند، در این مناطق سکونت دارند و دولت‌ها و ارگان‌ها، وظیفه دارند به شکل زیرساختی و اصولی، معضلات این مناطق را حل کنند، اما خیرین و نهادهای مردم نهاد هم در حد توان خود، در ایام سخت، همواره سعی کرده‌اند که در کنار مردم نیازمند این مناطق باشند.

فرمانده پایگاه مقاومت امیرالمومنین آخمقیه هم در این مراسم، نقش خیرین، بانوان و بسیجیان منطقه آخمقیه تبریز را در توزیع صدها هزار بسته معیشتی، بهداشتی، جهیزیه، لوازم التحریر و … را بسیار مهم دانست و گفت: اگر امروز، این منطقه و پایگاه مقاومت، در جمع آوری و توزیع خیل عظیم کمک‌های مردمی، ممتاز و زبانزد هست، به واسطه کار تیمی و روحیه انقلابی و جهادی مردم منطقه است.

رضا زباندار با بیان اینکه منطقه آخمقیه از مناطق پر نفوس، ولایی و انقلابی شهر تبریز محسوب می‌شود گفت: با همه این اوصاف، متأسفانه خدمات و امکانات شهری و دولتی، به شکل عادلانه به این منطقه تعلق نیافته است و شاهد حضور خانواده‌های کم بضاعت و محروم در این منطقه هستیم.

وی گفت: در حد توان خود، توانسته‌ایم با کمک خود مردم، خیرین و نهادهای خیریه، باری هر چند کوچک از دوش مردم این منطقه برداریم و با قوت، این مسیر را ادامه خواهیم داد.

زباندار افزود: در آستانه عید نوروز و اعیاد شعبانیه هم بنا داریم که صدها بسته معیشتی و حمایتی دیگر، تهیه و توزیع کنیم.

مسئول زیارت آستان قدس رضوی در آذربایجان شرقی هم در خاتمه با اشاره به نقش فرهنگ ایثار و شهادت در تربیت جوانان خَیّر گفت: امروز به واسطه خون شهدا و الگوهایی مثل شهدای بزرگ ایثار، شاهد هستیم که جوانان و بسیجیان کشور، در میدانی دیگر، همان منش و روش شهدا را ادامه می‌دهند.

محمد فتاحی افزود: بدیهی است که اگر در جامعه‌ای، شهید سلیمانی، باکری‌ها و …، الگوی جوانان باشند، در آن جامعه، روح ایثار و از خودگذشتگی هم حاکم باشد.