انجام بیش از ۴۲۰۰ مورد بازرسی در طالقان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کوه خیل ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در اداره صمت طالقان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۴۲۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، تعداد ۵۲۰ مورد گشت مشترک که از این تعداد برای ۲۵ مورد پرونده قضائی تشکیل و به اداره تعزیرات شهرستان ارسال شد، همچنین ۷۰۰ گشت نیز در قالب ستاد مبارزه با کرونا انجام شده است.

وی افزود: در همین مدت به منظور متعادل‌سازی قیمت‌ها و تنظیم بازار ۲۴۴ تٌن کالا در سطح شهرستان توزیع شده است که از این مقدار حدود ۲۲۳ تُن مرغ گرم، یک تُن مرغ منجمد، ۳۰ تُن برنج خارجی، ۲ تُن تخم مرغ، ۷.۵ تُن شکر و پانصد کیلوگرم گوشت قرمز منجمد از ابتدای سال جاری تاکنون از طریق فروشگاه‌ها با قیمت مصوب تنظیم بازار در شهرستان طالقان توزیع شده است.



کوه خیل ادامه داد: در حوزه اصناف نیز در سال جاری تعداد ۱۲۰ پروانه کسب‌های صادره و ۹۰ پروانه‌های در دست اقدام است، همچنین ۴ جلسه کمسیون نظارت بر واحدهای صنفی انجام شده که ۲۵ مصوبه داشته است.

رئیس صمت شهرستان طالقان گفت: در این مدت به همت فرمانداری شهرستان طالقان، ۱۰ جلسه تنظیم بازار در شهرستان انجام شد که حاصل آن ۶۰ مصوبه بود، همچنین ۳ جلسه آرد و نان تشکیل که ۲۱ مورد مصوبه داشت و ۴۵ مورد هم پیگیری مصوبات استانی انجام شد.

وی در پایان تشریح کرد: در سامانه تجارت نیز شهرستان طالقان با ۱۸۶ فعال تجاری و ۲۰۰ مورد کد نقش و همچنین با ۹۹ درصد شفافیت جزو شهرستان‌های پیشرو می‌باشد.