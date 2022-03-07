تل آویو بزرگترین تهدید علیه جهان عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، نتایج نظرسنجی که مرکز پژوهش‌های راهبردی دانشگاه اردن درباره سیاست خارجی این کشور انجام داده است، نشان می‌دهد ۴۶ درصد افراد شرکت‌کننده در این نظرسنجی، رژیم صهیونیستی را بزرگترین تهدید جهان عرب می‌دانند.

بر اساس نظرسنجی که در تاریخ ۱۵-۲۲ فوریه در همه استان‌های اردن و در میان تمام اقشار و رده‌های سنی انجام شد، ۳۲ درصد رژیم صهیونیستی را بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی اردن دانستند.

بر اساس این نظرسنجی، ۴۸ درصد اردنی‌ها، رژیم صهیونیستی را رژیمی مسئولیت‌ناپذیر در خاورمیانه توصیف کردند. طبق این نظرسنجی انجام شده، همچنین ۸۱ درصد از مردم اردن مخالف عادی سازی روابط میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی هستند طبق این نظرسنجی انجام شده، همچنین ۸۱ درصد از مردم اردن مخالف عادی سازی روابط میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی هستند.

طبق این نظرسنجی، تنها ۲۵ درصد مردم اردن به امور سیاسی اهتمام دارند و اخبار سیاسی را دنبال می‌کنند همچنین ۷۱ درصد از مردم اردن نمی‌دانند که وزیر امور خارجه کنونی این کشور کیست. ۸۶ نمی‌دانند که سیاستگذار خارجی اردن کیست.

طبق نظر اغلب اردنی‌ها (۷۷ درصد) مساله فلسطین را مهم‌ترین مشکل سیاسی خاورمیانه می‌دانند که نیازمند راهکار است و تنها ۱۲ درصد مردم اردن بحران سوریه را مهم‌ترین مشکل سیاسی دانستند.

طبق این نظرسنجی، ۴۴ درصد مردم اردن از راهکار دو دولتی برای مساله فلسطین حمایت می‌کنند و ۱۳ درصد معقتدند که هیچ‌گونه راهکاری برای این مساله وجود ندارد. علیرغم اینکه ۸۱ درصد از مردم اردن معقتدند که مناسبات اردن و امریکا در مقطع کنونی خوب است اما ۸۸ درصد از اردنی‌ها ازسیاست امریکا در قبال منازعه عربی-اسرائیلی راضی نیستند.

العربی الجدید گزارش داد: ۳۷ درصد مردم اردن معتقدند که عربستان بزرگترین حامی اقتصادی عربی و امریکا بزرگترین حامی اقتصادی غیر عربی اردن است و پس از این کشورها، قطر، امارات و انگلیس قرار دارند.

همچنین اغلب مردم اردن (۸۱ درصد) از نقش‌آفرینی فعال این کشور در مسائل منطقه‌ای و بین المللی نظیر مساله فلسطین و بحران سوریه حمایت می‌کنند.

محمد سویدان تحلیلگر و روزنامه‌نگار اردنی درباره نتایج این نظرسنجی به العربی الجدید گفت: این نظرسنجی بیانگر و محصول اوضاع اقتصادی و اجتماعی است و نشان می‌دهد شهروند اردن اهتمامی به سیاست خارجی و داخلی ندارد و تنها به دنبال یک لقمه نان می‌دود.