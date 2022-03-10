سیاه چادرهای عشایر کارگاه های تولیدی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی زاده ظهر پنجشنبه در یادواره شهدای عشایر مازندران با اشاره به نقش عشایر در حوزه‌های مختلف تولید و غیره اظهار داشت: این درحالی که عشایر در جلوگیری از خروج ارز نقش اساسی داشته است.

وی با اظهار اینکه ۲۵ تا ۳۰ درصد گوشت قرمز کشور و بسیاری از تولیدات توسط عشایر تولید می‌شود، گفت: این تولیدات سبب صرفه جویی ارزی ۱.۵ تا دو میلیارد دلاری در کشور شده است و معادل ۴۰ درصد صادرات نفت را شامل می‌شود.

وی گفت: در مقابل کسانی که مدعی هستند و نقشی در تولید ندارند، عشایر در حوزه‌های تولیدی اثرگذار هستند و امروز هر چادر و سیاه چادر عشایر یک کارگاه تولیدی است و امنیت بسیاری از مناطق کشور را عشایر عهده دار هستند.

پاپی زاده افزود: عشایر در استان‌های مختلف از جمله گلستان، ایلام، سیستان و بلوچستان و غیره در تأمین امنیت مرزهای کشور نقش آفرین هستند اما جامعه عشایر به نسبت دیگر شهروندان از پایین‌ترین سطح برخورداری از امکانات نظیر جاده و آب برخوردار هستند.

رئیس سازمان امور عشایری ایران با اشاره به تازه تأسیس بودن اداره امور عشایر در استان مازندران گفت: امروز شاهد هستیم که نقش عشایر در هشت سال دفاع مقدس چه بود و تنها قشری است که به نسبت جمعیت بیشترین شهید را به تعداد ۱۰ هزار نفر تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.