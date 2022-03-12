به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی وزیر کشور امروز (شنبه) در حاشیه نشست با فرهیختگان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نشستی با حضور معاونین وزارت علوم، بنیاد نخبگان، وزارت صمت و برخی از استانداران، شهرداران و کارآفرینان داشتیم تا چگونگی معماری همکاری‌ها را برای یک حرکت پر شتاب در استان‌ها داشته باشیم.

وی عنوان کرد: طبیعتاً اتفاقاتی که باید در حوزه‌های دانش بنیان شکل دهیم و بهره گیری هر چه بیشتر از فناوری برای تولید ثروت شکل بگیرد باید در حوزه استانداری‌ها شکل گیرد و کارآفرینان نقش مهمی در توسعه استانی ایفا کنند و در هر شهر و شهرستان زنجیره‌های ارزش که منجر به رشد استان می‌شود شکل بدهند و بشناسند.

وزیر کشور تصریح کرد: به دنبال هم افزایی هر چه بیشتر میان این حوزه‌ها هستیم. همه عزیزان از این امر استقبال کردند و کارهای خوبی صورت گرفته است و به نظر می‌رسد جهش‌های بسیاری در حوزه پیشرفت و توسعه کشور و همچنین توسعه علم و فناوری داشته باشیم.