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۲۱ اسفند ۱۴۰۰، ۲۲:۵۱

وحیدی در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛

معماری همکاری‌ میان دستگاها برای ایجاد حرکت پر شتاب در استان‌ها

معماری همکاری‌ میان دستگاها برای ایجاد حرکت پر شتاب در استان‌ها

وزیر کشور گفت:در نشستی با حضور معاونین وزارت علوم، بنیاد نخبگان، وزارت صمت و برخی از استانداران، شهرداران و کارآفرینان چگونگی معماری همکاری‌ها برای حرکت پر شتاب برسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی وزیر کشور امروز (شنبه) در حاشیه نشست با فرهیختگان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نشستی با حضور معاونین وزارت علوم، بنیاد نخبگان، وزارت صمت و برخی از استانداران، شهرداران و کارآفرینان داشتیم تا چگونگی معماری همکاری‌ها را برای یک حرکت پر شتاب در استان‌ها داشته باشیم.

وی عنوان کرد: طبیعتاً اتفاقاتی که باید در حوزه‌های دانش بنیان شکل دهیم و بهره گیری هر چه بیشتر از فناوری برای تولید ثروت شکل بگیرد باید در حوزه استانداری‌ها شکل گیرد و کارآفرینان نقش مهمی در توسعه استانی ایفا کنند و در هر شهر و شهرستان زنجیره‌های ارزش که منجر به رشد استان می‌شود شکل بدهند و بشناسند.

وزیر کشور تصریح کرد: به دنبال هم افزایی هر چه بیشتر میان این حوزه‌ها هستیم. همه عزیزان از این امر استقبال کردند و کارهای خوبی صورت گرفته است و به نظر می‌رسد جهش‌های بسیاری در حوزه پیشرفت و توسعه کشور و همچنین توسعه علم و فناوری داشته باشیم.

کد مطلب 5445481
طیبه بیات

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