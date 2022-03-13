شب شعر «حضور» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شب شعر «حضور» به مناسبت میلاد باسعادت منجی عالم بشریت، امام عصر (عج) در فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود.

سیده فاطمه موسوی؛ شاعر، پژوهشگر و دبیر علمی سلسله شب‌های شعر آئینی حضور گفت: شب شعر بزرگ حضور به مناسبت میلاد باسعادت منجی عالم بشریت، امام عصر (عج) در فرهنگسرای رسانه با حضور شاعران برجسته شعر آئینی کشور برگزار می‌شود.

در این مراسم سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور و حجت الاسلام میثم امرودی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران حضور دارند، شاعران شعر آئینی از جمله محمدعلی مجاهدی، علی رضا قزوه، محمود اکرامی فر، علی محمد مؤدب، محمدمهدی عبدالهی (دبیر اجرایی سلسله شب‌های شعر آئینی حضور)، غلامرضا سلیمانی، سیده فاطمه موسوی، نفیسه سادات موسوی، فاطمه طارمی، عارفه دهقانی، ندا نوروزی، نغمه مستشارنظامی و عاطفه جوشقانیان شعرخوانی می‌کنند و اجرای این برنامه را نیز علیرضا رحیم بصیری برعهده دارد.

این برنامه پنج شنبه ٢٦ اسفند١٤٠٠ مصادف با شب نیمه شعبان از ساعت ١٦ الی ١٨ در سالن یونس شکرخواه فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود.

دبیر علمی این برنامه‌ها، سیده فاطمه موسوی (شاعر و پژوهشگر) و دبیر اجرایی سلسله شب‌های شعر آئینی حضور، محمدمهدی عبدالهی (شاعر و پژوهشگر) می‌باشد.