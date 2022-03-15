همکاری شهرداری تهران با پلیس برای ساخت ۴۰ کلانتری

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی ساخت ۴۰ کلانتری در شهر تهران با حضور حسین نظری معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ، داود گودرزی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران و تعدادی از مدیران شهرداری برگزار شد.

نظری با تاکید بر اینکه ایجاد امنیت یکی از الزامات جامعه است، گفت: به استناد مصوبات شورای امنیت ملی جهت افزایش تعداد کلانتری‌ها و طبق ابلاغ شهردار تهران باید پیگیری‌های لازم جهت احداث کلانتری در مناطق مورد نیاز پایتخت مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه این جلسه سردار رحیمی افزایش تعداد کلانتری‌ها را یکی از نیازهای واجب تهران دانست و گفت: ساخت مدرسه و مسجد جزو واجبات است، اما امنیت اولویت دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز برای ساخت کلانتری‌ها اعتبارات خوبی در بودجه ۱۴۰۱ تصویب کردند.

وی در خصوص نیاز شهر تهران به افزایش کلانتری گفت: به ساخت ۴۰ کلانتری دیگر نیاز داریم که پیشنهادات این طرح را تقدیم می‌کنیم.

فرمانده انتظامی تهران عنوان کرد: مجموعه‌هایی تحت عنوان شرکت‌های انتظام داریم که برای آن‌ها در تهران ۱۹۸ مجوز صادر کردیم. از این تعداد مجوز ۱۵۰ شرکت فعال است که طرح نگهبان محله در قالب این شرکت‌ها فعال می‌شود. در این مسیر به کمک شهرداری هم نیاز داریم که اگر این اتفاق بیفتد، امنیت در شهر تهران افزایش پیدا می‌کند.

در پایان این جلسه اسناد مدارک یک قطعه زمین جهت ساخت سه کلانتری در منطقه ۲ شهرداری برای کنترل بهتر شرایط رود دره فرحزاد واگذار و بررسی ساخت کلانتری‌های دیگر بررسی شد.