به گزارش خبرگزاری مهر، استان فارس پس از تهران، با جذب نزدیک به ۲۳۳ هزار بازدیدکننده در رتبه دوم استانهای محبوب گردشگران کشور قرار گرفته است.
پس از تهران و فارس، استان اصفهان با ثبت بیش از ۹۹ هزار گردشگر در جایگاه سوم قرار دارد. خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، کرمانشاه، یزد، لرستان و همدان بهترتیب در رتبههای چهارم تا دهم قرار گرفتهاند.
مجموعه فرهنگی-تاریخی حافظ پربازدیدترین مجموعه کشور در دو روز نخست امسال بوده و دو مقصد گردشگری دیگر استان فارس، یعنی مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدی و مجموعه تخت جمشید، از این منظر دوم و سوم هستند.
باغ فین کاشان، ارگ کریمخان شیراز، عمارت عالیقاپوی اصفهان، مجموعه سعدآباد تهران، مجموعه پاسارگاد، آرامگاه فردوسی در توس و باغموزه چهلستون در اصفهان به ترتیب پرطرفدارترین مقاصد این دو روز بودهاند.
بیشترین خرید بلیت آنلاین هم بهترتیب برای مجموعه سعدآباد، حافظ، کاخ گلستان، تختجمشید و مجموعه زندیه شیراز انجام شده است.
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