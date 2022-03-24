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۴ فروردین ۱۴۰۱، ۱۷:۰۷

تهران و فارس در صدر تعداد بازدیدکنندگان آثار تاریخی و موزه‌ها 

تهران و فارس در صدر تعداد بازدیدکنندگان آثار تاریخی و موزه‌ها 

استان تهران با ثبت نزدیک به ۲۵۵ هزار بازدید از آثار تاریخی و موزه‌ها در دو روز نخست سال در رتبه نخست کشور ایستاد و شیراز با حدود ۲۳۳ هزار بازدیدکننده، رتبه دوم را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استان فارس پس از تهران، با جذب نزدیک به ۲۳۳ هزار بازدیدکننده در رتبه دوم استان‌های محبوب گردشگران کشور قرار گرفته است.

پس از تهران و فارس، استان اصفهان با ثبت بیش از ۹۹ هزار گردشگر در جایگاه سوم قرار دارد. خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، کرمانشاه، یزد، لرستان و همدان به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار گرفته‌اند.

مجموعه فرهنگی‌-تاریخی حافظ پربازدیدترین مجموعه کشور در دو روز نخست امسال بوده و دو مقصد گردشگری دیگر استان فارس، یعنی مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدی و مجموعه تخت جمشید، از این منظر دوم و سوم هستند.

باغ فین کاشان، ارگ کریمخان شیراز، عمارت عالی‌قاپوی اصفهان، مجموعه سعدآباد تهران، مجموعه پاسارگاد، آرامگاه فردوسی در توس و باغ‌موزه چهلستون در اصفهان به ترتیب پرطرفدارترین مقاصد این دو روز بوده‌اند.

بیشترین خرید بلیت آنلاین هم به‌ترتیب برای مجموعه سعدآباد، حافظ، کاخ گلستان، تخت‌جمشید و مجموعه زندیه شیراز انجام شده است.

کد مطلب 5453017

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