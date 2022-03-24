به گزارش خبرگزاری مهر، استان فارس پس از تهران، با جذب نزدیک به ۲۳۳ هزار بازدیدکننده در رتبه دوم استان‌های محبوب گردشگران کشور قرار گرفته است.

پس از تهران و فارس، استان اصفهان با ثبت بیش از ۹۹ هزار گردشگر در جایگاه سوم قرار دارد. خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، کرمانشاه، یزد، لرستان و همدان به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار گرفته‌اند.

مجموعه فرهنگی‌-تاریخی حافظ پربازدیدترین مجموعه کشور در دو روز نخست امسال بوده و دو مقصد گردشگری دیگر استان فارس، یعنی مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدی و مجموعه تخت جمشید، از این منظر دوم و سوم هستند.

باغ فین کاشان، ارگ کریمخان شیراز، عمارت عالی‌قاپوی اصفهان، مجموعه سعدآباد تهران، مجموعه پاسارگاد، آرامگاه فردوسی در توس و باغ‌موزه چهلستون در اصفهان به ترتیب پرطرفدارترین مقاصد این دو روز بوده‌اند.

بیشترین خرید بلیت آنلاین هم به‌ترتیب برای مجموعه سعدآباد، حافظ، کاخ گلستان، تخت‌جمشید و مجموعه زندیه شیراز انجام شده است.