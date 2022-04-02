جوان ۲۱ ساله در رودخانه «کاکارضا» غرق شد

امیر حسین یوسفوند مسئول جمعیت هلال احمر شهرستان سلسله به خبرنگار مهر گفت: پیکر جوان غرق شده در منطقه گردشگری «کاکارضا» با کمک نیروهای امدادی طی تلاشی دو ساعته پیدا شد.

وی با اشاره به همکاری عوامل امدادی پایگاه «کاکارضا»، نیروی‌های انتظامی، اورژانس و نیروهای آتش نشانی خرم آباد در پیدا کردن جسد جوان غرق شده، افزود: پیکر این جوان توسط عوامل امدادی پایگاه «کاکارضا» تحویل سردخانه بیمارستان امام خمینی (ره) شد.

یوسفوند در خصوص علت غرق شدن این جوان ۲۱ ساله گفت: به دلیل عدم شناخت شناگران از عمق رودخانه، سه جوان که مشغول شنا بودند دچار حادثه شده و متأسفانه یکی از آن‌ها غرق شد.

مسئول جمعیت هلال احمر شهرستان سلسله افزود: از همگی هم استانی‌های عزیز خواهش می‌کنم که ضمن رعایت قوانین شنا در چنین مکان‌هایی بدون آگاهی از منطقه و عمق آب و بدون تجهیزات اقدام به شنا نکنند.