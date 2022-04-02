  1. استانها
  2. لرستان
۱۳ فروردین ۱۴۰۱، ۲۳:۴۰

هم‌زمان با سیزده‌بدر؛

جوان ۲۱ ساله در رودخانه «کاکارضا» غرق شد

جوان ۲۱ ساله در رودخانه «کاکارضا» غرق شد

الشتر- هلال‌احمر شهرستان سلسله از غرق شدن جوان ۲۱ ساله در منطقه گردشگری «کاکارضا» خبر داد.

امیر حسین یوسفوند مسئول جمعیت هلال احمر شهرستان سلسله به خبرنگار مهر گفت: پیکر جوان غرق شده در منطقه گردشگری «کاکارضا» با کمک نیروهای امدادی طی تلاشی دو ساعته پیدا شد.

وی با اشاره به همکاری عوامل امدادی پایگاه «کاکارضا»، نیروی‌های انتظامی، اورژانس و نیروهای آتش نشانی خرم آباد در پیدا کردن جسد جوان غرق شده، افزود: پیکر این جوان توسط عوامل امدادی پایگاه «کاکارضا» تحویل سردخانه بیمارستان امام خمینی (ره) شد.

جوان ۲۱ ساله در رودخانه «کاکارضا» غرق شد

یوسفوند در خصوص علت غرق شدن این جوان ۲۱ ساله گفت: به دلیل عدم شناخت شناگران از عمق رودخانه، سه جوان که مشغول شنا بودند دچار حادثه شده و متأسفانه یکی از آن‌ها غرق شد.

مسئول جمعیت هلال احمر شهرستان سلسله افزود: از همگی هم استانی‌های عزیز خواهش می‌کنم که ضمن رعایت قوانین شنا در چنین مکان‌هایی بدون آگاهی از منطقه و عمق آب و بدون تجهیزات اقدام به شنا نکنند.

کد مطلب 5457771

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه