همه مردم و مسئولان مدیون شهدا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدتقی پورمحمدی روز یکشنبه در مراسم بیست و سومین سالگرد شهادت شهید علی صیاد شیرازی و یادواره بزرگداشت ۲۷۴ شهید دوران دفاع مقدس در پادگان امام رضا (ع) مراغه اظهار کرد: شهدا اهل توبه، عبادت، حمد و سپاس، رکوع، سجده و امر به معروف و نهی از منکر هستند و از حدود الهی نگهداری می‌کنند.

وی اظهار داشت: تمامی این ویژگی‌ها را می‌توان در شهید صیاد شیرازی دید و خصوصیاتی از جمله اهل توبه، ارادت و عبادت و روزه‌دار بودن وی را بارها در عملیات‌های دوران هشت سال دفاع مقدس از نزدیک مشاهده کرده‌ام.

وی ادامه داد: شهیدان صیاد شیرازی، سلیمانی، ستاری، کلاهدوز، فکوری، همت، باکری و بابایی و بسیاری دیگر شهدای خاصی بودند و از چهره‌های ارزشمند انقلاب اسلامی به شمار می‌روند و در میان مردم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند.