نمایشگاه ضیافت در زنجان فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، از برگزاری نمایشگاه ضیافت در استان زنجان خبر داد و گفت: این نمایشگاه از امروز ۲۲ فروردین تا ۲۶ فروردین ماه به مدت پنج روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان زنجان فعالیت خود را آغاز کرد.

وی اظهار داشت: ساعت بازدید از این نمایشگاه از ساعت ۱۸ عصر تا ۲۳ شب می‌باشد و اقلام عرضه شده در این نمایشگاه زیر قیمت بازار است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان، به اهداف برگزاری این نمایشگاه در استان اشاره کرد و ابراز داشت: هدف از برگزاری این نمایشگاه تامین مایحتاج نیاز خانواده‌ها در ماه مبارک رمضان و عرضه اجناس کاربردی زیر قیمت بازار برای حمایت از مردم است.

فغفوری با بیان اینکه این نمایشگاه با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد، تصریح کرد: در این نمایشگاه اقلام تنظیم بازاری همانند نمایشگاه بهاره در بین مردم توزیع شود.