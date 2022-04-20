به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا طاهری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت فرا رسیدن لیالی پر خیر و برکت قدر اظهار داشت: بر اساس هماهنگیها و برنامهریزیهای انجام شده، مراسم شبهای قدر در همه مساجد، حسینیهها، تکایا و هیئتهای مذهبی میتواند برگزار شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: این مراسم و برنامهها با محوریت موضوعاتی از قبیل جهاد تبیین، امیدآفرینی و روشنگری وظیفه مسلمین در امداد مستضعفین و به ویژه مسئله قدس در سطح استان برگزار میشوند.
وی افزود: همزمان با فرا رسیدن لیالی قدر مراسم ویژه احیا در بیش از ۸۰۰ نقطه استان از سوی هیئات مذهبی، مساجد، حسینیهها، اماکن مقدس و مجامع و تشکلهای مردمی با رعایت شیوهنامههای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی برگزار میشود.
حجتالاسلام طاهری اضافه کرد: با رعایت دستورالعملهای بهداشتی، استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و تقسیم پذیرایی در ظروف یک بار مصرف میتوان به قدرت گرفتن فعالیتها از جمله فعالیتهای دینی در سطح استان کمک کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ابراز داشت: این مراسم و برنامهها اکثراً در فضای باز و در مکانهای سرپوشیده با یک چهارم ظرفیت برگزار میشوند و همه کسانی که در مراسم شرکت میکنند شامل سخنران، مداح و مردم باید از ماسک استفاده کنند.
وی بیان داشت: استفاده از سخنرانان، قاریان، ذاکران و مداحان از برنامههای محوری این مراسمها محسوب میشوند که در سطح استان برگزار میشوند.
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