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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۱۹

بعد از ۲ سال شرایط کرونایی؛

مراسم شب‌های قدر در ۸۰۰ نقطه استان بوشهر برگزار می‌شود

مراسم شب‌های قدر در ۸۰۰ نقطه استان بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: بعد از دو سال شرایط سخت کرونایی، مراسم شب‌های قدر از نوزدهم ماه مبارک رمضان در ۸۰۰ نقطه استان بوشهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا طاهری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت فرا رسیدن لیالی پر خیر و برکت قدر اظهار داشت: بر اساس هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مراسم شب‌های قدر در همه مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و هیئت‌های مذهبی می‌تواند برگزار شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: این مراسم و برنامه‌ها با محوریت موضوعاتی از قبیل جهاد تبیین، امیدآفرینی و روشنگری وظیفه مسلمین در امداد مستضعفین و به ویژه مسئله قدس در سطح استان برگزار می‌شوند.

وی افزود: همزمان با فرا رسیدن لیالی قدر مراسم ویژه احیا در بیش از ۸۰۰ نقطه استان از سوی هیئات مذهبی، مساجد، حسینیه‌ها، اماکن مقدس و مجامع و تشکل‌های مردمی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام طاهری اضافه کرد: با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و تقسیم پذیرایی در ظروف یک بار مصرف می‌توان به قدرت گرفتن فعالیت‌ها از جمله فعالیت‌های دینی در سطح استان کمک کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ابراز داشت: این مراسم و برنامه‌ها اکثراً در فضای باز و در مکان‌های سرپوشیده با یک چهارم ظرفیت برگزار می‌شوند و همه کسانی که در مراسم شرکت می‌کنند شامل سخنران، مداح و مردم باید از ماسک استفاده کنند.

وی بیان داشت: استفاده از سخنرانان، قاریان، ذاکران و مداحان از برنامه‌های محوری این مراسم‌ها محسوب می‌شوند که در سطح استان برگزار می‌شوند.

کد مطلب 5471580

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