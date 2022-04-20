راهپیمایی روز قدس در استان قم حضوری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بر خلاف دو سال گذشته که به دلیل شیوع ویروس کرونا به منظور پیشگیری از انتقال این بیماری، راهپیمایی روز قدس در قم به صورت خودرویی برگزار شد، امسال با توجه به بهبود شرایط بیماری کرونا در استان، این راهپیمایی پس از دو سال وقفه به صورت حضوری برگزار می‌شود.

حرکت راهپیمایان از مناطق ده‌گانه شهری قم شامل مسجد طفلان مسلم (ع) در خیابان توحید، مسجد عبداللهی در خیابان امامزاده ابراهیم (ع)، مسجد المهدی (عج) در ۲۰ متری شهید بهشتی، مسجد دوازده امام در خیابان خاکفرج، مسجد رضوی در خیابان ۱۹ دی، مسجد ولی‌عصر (عج) در خیابان آذر، مسجد چهل اختران خیابان آذر، مسجد امیرالمؤمنین (ع) در خیابان شهیدان فاطمی و مسجد چهارده معصوم (ع) در خیابان شهید صدوقی به سمت مبدأ راهپیمایی میدان بزرگ آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه (س) خواهد بود.

تجمع راهپیمایان ساعت ۹:۳۰ صبح روز جمعه ۹ اردیبهشت ماه در میدان آستانه صورت می‌پذیرد و سپس راهپیمایان مسیر تا مصلای قدس شامل، پل معصومیه، خیابان امیرکبیر، پل حجتیه، چهار راه شهدا، خیابان صفائیه، میدان جانبازان را طی خواهند کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز سخنران ویژه راهپیمایی روز قدس قم خواهد بود.

راهپیمایی‌های مشابه در شهرهای پنج‌گانه استان قم از جمله جعفریه - دستجرد - سلفچگان – کهک و قنوات برگزار خواهد شد.