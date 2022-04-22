به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، در ایام آغازین امسال سازمان اورژانس به عنوان نماینده وزارت بهداشت و درمان در مناطق عملیاتی استان خوزستان خدمات فوریتهای پزشکی را به شکل مطلوب و رایگان ارائه کرد.
از دیگر خدمات ارائه شده حوزه سلامت در این مناطق کنترل مراکز اسکان و تغذیه زائران توسط تیمهای بهداشتی بود و نیز هماهنگی بسیار نزدیک بین ستاد فرماندهی عملیات بحران وزارت بهداشت و مرکز اطلاع رسانی یاور برقرار بود تا به مشکلات حوزه سلامت زائران و کاروانها رسیدگی شود.
امسال بدلیل عملکرد خوب دستگاههای اجرایی و همکاری مردم بیماریها و حوادث کاروانهای راهیان نور نزدیک به صفر درصد رسید.
بر همین اساس، سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس از جعفر میعادفر در خصوص عملکرد درخشان در پشتیبانی از اردوهای های راهیان نور در فروردین سال ۱۴۰۱ با اهدا لوح تقدیر قدردانی کرد.
ستاد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس همچنین علاوه بر سازمان اورژانس کشور از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان صدا و سیما نیز قدردانی کرد.
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