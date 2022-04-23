کسب معرفت قلبی سبب رسیدن به زندگی مومنانه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رضا رمضانی شامگاه جمعه در مراسم شب شهادت امیرالمومنین علی (ع) و احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان که در مسجد هاشمی رشت برگزار شد، اظهار داشت: در شبهای قدر، باید از خداوند بخواهیم که ظرفیت ما را زیاد کرده و به همان اندازه به ما عطا کند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با اشاره به اینکه شب قدر از جمله شبهایی است که ظرفیت انسان افزایش پیدا میکند، افزود: شب قدر، یک ضیافت الهی است که ما میهمان و ملائکه از طرف خداوند، میزبان هستند.
وی با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان چه بخواهیم و چه نخواهیم ما را به میهمانی الهی میبرند، تصریح کرد: هر کس به اندازه خودش از سفره این مهمانی، بهرهمند شده و استفاده میکند.
آیتالله رمضانی با بیان اینکه نگاه ما نسبت به خودمان باید دقیق و به دور از سطحینگری باشد، اظهار کرد: باید معرفت خود را بالا ببریم زیرا هیچ مانعی از طرف خداوند نیست بلکه باید موانعی که از سمت ما وجود دارد را کنار بزنیم.
وی با تاکید بر اینکه در شبهای قدر، ابتدا باید از کسانی که حقی برگردن ما دارند، حلالیت بگیریم و سپس از خداوند طلب بخشش کنیم، تصریح کرد: نمیشود در شبهای قدر، «الهی العفو» بگوییم در حالی که قبلش به دیگران تهمت زده و غیبت کرده باشیم.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: «الهی العفو» آن تهمت و غیبتها را پاک نمیکند و همین موانع نمیگذارند ما پیش برویم.
پرهیز از سطحی نگری به خود و دین
وی با اشاره به اینکه باید از نگاه سطحی و معمولی به خود و دین فاصله بگیریم و به باطن توجه کنیم، تاکید کرد: خیلیها به ظاهر دل بستهاند، ولی نذر صلوات و نمازهایی که دارای معرفت و شناخت سطحی است، عمق ندارند.
آیتالله رمضانی، عمده عوامل خداباوری را در سه مورد «معرفت»، «تقوا و تزکیه نفس» و «اخلاص» دانست و اظهار کرد: موانع خداباوری نیز سه مورد «جهل»، «رذائل و پستیها» و «شِرک» است.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) ادامه داد: بعضیها عوامل دیگری از خداباوری مانند ذکر، عبادت، توسل و خدمت به دیگران را هم مطرح میکنند در حالی که همه این موارد در درون همان سه عامل گفته شده، قرار میگیرند.
وی انواع معرفت را شامل «معرفت حسی»، «عقلی» و «قلبی» عنوان کرد و گفت: هر کس به دلایلی نسبت به خداوند شناخت پیدا میکند و بهترین معرفت، معرفت قلبی است.
آیتالله رمضانی با بیان اینکه هر چه بخواهیم در سفره ماه مبارک رمضان وجود دارد، تصریح کرد: شبهای قدر، شبهای ولی خداست، یعنی دقیقترین، بهترین و با فضیلتترین زمان برای ارتباط با حضرت ولی عصر (عج) است تا از دعای آن وجود نازنین بهرهمند شویم.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه انسان برای رسیدن به خداباوری، باید خود را عبد و بنده ببیند و نباید خودبین باشد، گفت: کسی که خودبین است، خدابین نخواهد شد؛ کسی که اهل ادعا است خریداری ندارد بلکه بی ادعایان را در شبهای قدر خریداری میکنند.
داشتن زندگی مومنانه با کسب معرفت قلبی
وی با تاکید بر اینکه معرفت قلبی، سبب میشود تا زندگی انسان، زندگی مؤمنانه همراه با حکمت و عشق شود، افزود: باید محبتی که در وجود ما قرار داده شده را حفظ کنیم.
آیتالله رمضانی با اشاره به اینکه برای به دست آوردن خداباوری، باید در میدان عظیم مبارزه و مجاهده قرار بگیریم، تصریح کرد: باید منیّت را کنار بگذاریم؛ جمع بین خودبینی و خدابینی ممکن نیست.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با بیان اینکه در شبهای قدر هر کس باید خود را عرضه کرده و با زبان صدق با خداوند صحبت کند، گفت: در این شبهای پرفضیلت باید در وادی معرفت قلبی با تزکیه و تهذیب، نفس خود را تربیت کنیم.
وی با اشاره به داستان حضرت یونس (ع) و اینکه ضجه، دعا و تسبیح این پیامبر نسبت به پروردگار، موجب نجاتش از دهان نهنگ شد، گفت: آنچه در نزد پروردگار ارزشمند بوده و خریداری میشود، بیادعایی است.
آیتالله رمضانی با بیان اینکه همه دارایی دنیایی، فتنه و آزمایش است، تاکید کرد: در آخرت هیچ لقب، ثروت، رفیق و دوستی همراه انسان نیست.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه زندان دنیایی با وثیقه آزادی دارد، ولی در آخرت هیچکس به انسان کمک نمیکند، اذعان کرد: در آخرت تنها خداوند متعال است که یاریگر انسان میشود و با گمان خودمان با ما برخورد میکند.
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