سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیاردی قرارگاه خاتم الانبیا در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی فرشادان روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قرارگاه خاتم الانبیا به منظور اجرای عملیات پروژههای تصفیهخانه شماره ۳ بهاران سنندج، تصفیهخانه کامیاران و تصفیهخانه بانه و حمایت ویژه از زیرساختهای استان کردستان اقدام به سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد ریالی در استان میکند.
وی افزود: این پروژهها در قالب قرارداد شرکت آب و فاضلاب استان کردستان و قرارگاه خاتمالانبیاء با اعتبار ۴۰ هزار میلیارد ریال اجرا خواهد شد.
نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تصفیهخانه شماره ۳ سنندج، تصفیهخانه آب کامیاران و فاز ۲ تصفیهخانه فاضلاب بانه پروژههایی هستند که در قالب این قراداد به بهره برداری می رسند.
فرشادان خاطرنشان کرد: منابع مالی این پروژهها از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، اعتبارات نقدی تخصیصی دولت، اوراق مشارکت و تهاتر نفت تأمین میشود.
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