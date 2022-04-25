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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۲۷

نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی خبر داد؛

سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیاردی قرارگاه خاتم الانبیا در کردستان

سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیاردی قرارگاه خاتم الانبیا در کردستان

سنندج - نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی از سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد ریالی قرارگاه خاتم الانبیا در پروژه های زیربنایی حوزه آب کردستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی فرشادان روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قرارگاه خاتم الانبیا به منظور اجرای عملیات پروژه‌های تصفیه‌خانه شماره ۳ بهاران سنندج، تصفیه‌خانه کامیاران و تصفیه‌خانه بانه و حمایت ویژه از زیرساخت‌های استان کردستان اقدام به سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد ریالی در استان می‌کند.

وی افزود: این پروژه‌ها در قالب قرارداد شرکت آب و فاضلاب استان کردستان و قرارگاه خاتم‌الانبیاء با اعتبار ۴۰ هزار میلیارد ریال اجرا خواهد شد.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تصفیه‌خانه شماره ۳ سنندج، تصفیه‌خانه آب کامیاران و فاز ۲ تصفیه‌خانه فاضلاب بانه پروژه‌هایی هستند که در قالب این قراداد به بهره برداری می رسند.

فرشادان خاطرنشان کرد: منابع مالی این پروژه‌ها از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعتبارات نقدی تخصیصی دولت، اوراق مشارکت و تهاتر نفت تأمین می‌شود.

کد مطلب 5474743

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