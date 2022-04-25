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۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۶:۵۱

نماینده اسفراین در مجلس:

محصولات کشاورزی و دامی خراسان شمالی خام فروشی می‌شود

محصولات کشاورزی و دامی خراسان شمالی خام فروشی می‌شود

اسفراین- نماینده اسفراین در مجلس با اشاره به عقب ماندگی خراسان شمالی در شاخص‌های کشاورزی، گفت: بسیاری از محصولات کشاورزی و دامداری از استان خراسان شمالی به صورت خام صادر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امان الله حسین پور عصر دو شنبه در جلسه تخصصی حوزه کشاورزی خراسان شمالی که با حضور مسئولان ملی در اسفراین برگزار شد، اظهار کرد: استان خراسان شمالی ظرفیتی گسترده به جهت گسترش کشاورزی دارد.

نماینده اسفراین در مجلس با اشاره به عقب ماندگی خراسان شمالی در شاخص‌های کشاورزی، گفت: بسیاری از محصولات کشاورزی و دامداری از استان خراسان شمالی به صورت خام صادر می‌شود.

وی با اشاره به لزوم استفاده از آب‌های مرزی، افزود: اگر تأمین آب پایدار شهرستان اسفراین انجام شود، می‌توان آب شرب فعلی را برای بخش کشاورزی استفاده کرد.

حسین پور تصریح کرد: نتیجه استفاده آب شرب فعلی در بخش کشاورزی در کل استان، تولید ۸۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی خواهد بود.

نماینده اسفراین در مجلس عدم توجه به صنایع تبدیلی را دیگر ضعف استان مطرح کرد و گفت: باید یک تحول در این زمینه رخ دهد.

وی افزود: طبق هماهنگی‌های انجام شده جلسه‌ای مختص خراسان شمالی در کمیسیون کشاورزی مجلس تشکیل خواهد شد.

حسین پور گفت: بهینه مصرف کردن آب و توجه به صنایع تبدیلی منجر به تحول در حوزه کشاورزی و دامپروری خواهد شد.

کد مطلب 5475102

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