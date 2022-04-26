لایحه انتقال حق توسعه در شهر به شورا بیاید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی عضو شورای اسلامی شهر تهران در تذکر پیش از دستور شصت و یکمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به انتقال حق توسعه در تهران گفت: این موضوع حق شهروندانی است که در راستای طرح‌های جامع و تفصیلی دچار محدودیت شدند و از سویی دیگر این مسئله در مصوبات شورای عالی شهرسازی مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه آبان ماه سال گذشته از شهرداری خواستم که لایحه حفاظت از بناهای ساختارمند تاریخی و طبیعی را بر مبنای انتقال حق توسعه به شورا بیاورد، گفت: مقرر شد ظرف دو ماه این لایحه به شورا بیاید تا پلاک‌های مجاور بافت تاریخی یا پلاک‌هایی که باغ هستند و اجازه ساخت و ساز ندارند از این انتقال حق توسعه استفاده کنند و این موضوع باید هرچه سریع‌تر در شورا بررسی شود.