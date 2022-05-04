به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد هاشمی، با اشاره به آغاز هفته سلامت از روز شنبه ۱۷ تا روز جمعه ۲۳ اردیبهشت، گفت: برنامه‌های هفته سلامت در راستای آشنایی بیشتر مردم و تصمیم گیران و تصمیم سازان با موضوعات مهم حوزه سلامت برگزار می‌شود.

وی افزود: شعار امسال هفته سلامت به درستی و بر اساس نظر متخصصان و صاحبنظران این حوزه و با درک صحیح از وضعیت جامعه بشری امروز "سلامت ما، سلامت سیاره ما" انتخاب شده است. این مفهوم متضمن این است که بدون سلامتی محیط زیست و ساختار زندگی بشری نمی‌توان انتظار سلامتی پایدار را برای نوع بشر انتظار داشت.

هاشمی ادامه داد: لذا باید به تأمین همه جانبه و پایداری سلامت باور و دغدغه داشته باشیم و با تلاش و میثاق خود این نیاز فطری بشری را جامه عمل بپوشانیم.

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت و دبیر ستاد برگزاری هفته سلامت با اشاره به شیوع بیماری منحوس کرونا ، گفت: در وضعیت فعلی کشور در مواجه با ویروس کرونا وزارت بهداشت با کمک ارگان‌های دیگر و همراهی مطلوب مردم نقش بسیار حیاتی و موفقی در پیشگیری و ارائه خدمات به بیماران کرونایی بر عهده داشته و امیدوار است پس از فروکش کردن این موج بتواند بیش از پیش به اقدامات پیشگیرانه و بسیار با اهمیت بهداشتی بپردازد به همین منظور و در راستای همنوایی فرابخشی، همه جانبه و گسترده، شنبه ۱۷ اردیبهشت؛ به عنوان نقش مردم، مسئولین، سمن‌ها در تحقق عدالت و تعالی نظام سلامت نامگذاری شده تا همگان اهتمام خویش را به پیوست عدالت مورد نظر مقام معظم رهبری در اقدامات سلامت، معطوف سازند.

هاشمی دیگر عناوین هفته سلامت را یکشنبه ۱۸ اردیبهشت؛ نقش مردم، مسئولین، سمن‌ها در دستیابی به انرژی پاک. دوشنبه ۱۹ اردیبهشت؛ نقش مردم، مسئولین، سمن‌ها در مدیریت حوادث و بلایا. وی سه شنبه ۲۰ اردیبهشت؛ نقش مردم، مسئولین، سمن‌ها در ارتقای سلامت خانواده و جوانی جمعیت. چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت؛ نقش مردم، مسئولین، سمن‌ها در تولید پاک و مدیریت پسماندها. پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت؛ نقش مردم، مسئولین، سمن‌ها در تغذیه سالم از مزرعه تا سفره و جمعه ۲۳ اردیبهشت را نقش مردم، مسئولین، سمن‌ها در کاهش و کنترل مصرف دخانیات، برشمرد.

دبیر ستاد برگزاری هفته سلامت با بیان این‌که برنامه‌های متنوع دیگری همچون تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل، پیاده روی بزرگ با حضور وزرای بهداشت، ورزش و شهردار تهران، برگزاری نمایشگاه هنری سلامت، بازدیدهای مختلف از مراکز مختلف مرتبط با حوزه سلامت، مراسم‌های مختلف با حضور مقامات کشوری و لشگری در ستاد و در استان‌ها برای بزرگداشت هفته سلامت در نظر گرفته شده که توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و با همکاری ارگان‌های مختلف، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود، گفت: به علت اهمیت موضوع سلامت برای اقشار محروم جامعه، طی این هفته مباحث مرتبط با بیمه همگانی سلامت نیز از طریق رسانه‌های گوناگون تصویری، صوتی و مکتوب تهیه و منتشر می‌شود.