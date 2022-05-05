۳۰ هزار تن موز در سیستان و بلوچستان برداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، اردشیر شهرکی اظهار داشت: حدود ۵ هزار هکتار از باغات جنوب سیستان و بلوچستان به کشت موز اختصاص دارد که بیش‌از سه هزار هکتار آن بارور و بقیه غیر بارور است.

وی ادامه داد: دشتیاری، زرآباد، سرباز و چابهار بویژه منطقه عورکی بخش پیر سهراب بیشترین سطح زیر کشت موز سیستان و بلوچستان را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان تاکید کرد: این استان رتبه نخست تولید و سطح زیر کشت موز در کشور را از آن خود کرده است.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش‌از ۱۵۰ هزار تن موز از سطح سه هزار هکتار از باغات استان سیستان و بلوچستان برداشت و روانه بازار مصرف شود.