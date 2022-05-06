۴۵۰ گروه جهادی مجری رزمایش هفته بسیج سازندگی در سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عوضعلی فقیری اظهار داشت: برگزاری رزمایش مقتدرانه جهادی توسط ۴۵۲ گروه جهادی همزمان با هفته بسیج سازندگی از ۱۷ تا ۲۷ اردیبهشتماه در سطح استان در دستور کار قرار دارد که در قالب آن گروههای جهادی به خدمترسانی در اقصی نقاط استان اقدام میکنند.
معاون هماهنگ کننده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه اهم اقدامات جهادی این هفته با اولویت نقاط حاشیهنشین انجام میشود گفت: توزیع سبدهای معیشتی و بهداشتی، توزیع جهیزیه، توزیع لوازم سرمایشی، توزیع آرد و نان و غذای گرم، توزیع پوشاک و کفش، ویزیت رایگان بیماران و توزیع تانکر آب از اقدامات گروههای جهادی در قالب این رزمایش است که ارزش آنها بیش از ۴۹۹ میلیارد تومان است.
وی افزود: فراخوان و تجمع گروههای جهادی در قالب رزمایش "جهادگران فاطمی"، بازدید هیئت مدعو از پروژههای جهادگران، افتتاح پروژههای محرومیتزدایی با محوریت شهرستان مهرستان، افتتاح پروژههای اقتصاد مقاومتی با محوریت شهرستان ایرانشهر، افتتاح پروژههای جهادی و محرومیتزدایی با محوریت شهرستان نیکشهر، جلسه با جهادگران شهرستان قصرقند، برگزاری همایش جهادگران سواحل مکران و شروع به کار پروژههای آبرسانی روستاهای هدف قرارگاه محرومیتزدایی بسیج سازندگی از مهترین برنامههای هفته بسیج سازندگی در استان است.
فقیری با اشاره به اینکه تاکنون یک هزار و ۷۴۳ گروه جهادی در سامانه اطلس گروههای جهادی استان ثبت شده که از این تعداد ۱۳۵ گروه ویژه، ۴۱۰ گروه فعال و یک هزار و ۱۹۸ گروه عادی هستند، اضافه کرد: یک هزار و ۳۲۳ گروه از این تعداد را برادران و ۴۱۱ گروه را بانوان تشکیل میدهند.
معاون هماهنگ کننده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان ادامه داد: این گروهها در قالب ۴۰ تیم تخصصی فرهنگی، بیش از ۱۰۰ گروه تخصصی عمرانی، بیش از ۸۰ گروه در حوزه بهداشت و درمان، ۱۲۰ گروه در حوزه اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی، یک هزار و ۳۱۲ گروه در عرصه محرومیتزدایی و خدمات عمومی و ۹۰ گروه در عرصه تخصصی آموزشی فعالیت دارند.
وی بیان کرد: یک قرارگاه برون مرزی برای سازماندهی مهاجرین افغانی نیز در منطقه سیستان برای رفع مشکلات این قشر فعال است و گروههای جهادی خارج از استان هم برای رفع مشکلات این خطه ورود کرده و با توجه به تخصص و توانمندی خود در منطقه به ارائه خدمات میپردازند.
فقیری اظهار داشت: بسیج سازندگی تنها رده از بسیج و سپاه است که در بودجه، برنامهریزی و توسعه استانها ردیف بودجهای دارد و میتواند برای رفع محرومیتها برنامه جدی داشته باشد و در این راستا رسالت این قشر از بسیج همکاری، همافزایی و کمک به دولت در راستای محرومیتزدایی و اشتغالزایی است.
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