۴۵۰ گروه جهادی مجری رزمایش هفته بسیج سازندگی در سیستان وبلوچستان

به گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر، ‬ سردار عوضعلی فقیری‬ اظهار داشت: برگزاری رزمایش مقتدرانه ‏جهادی توسط ۴۵۲ گروه جهادی همزمان با هفته بسیج سازندگی از ۱۷ تا ۲۷ اردیبهشت‌ماه در سطح استان در دستور کار ‏قرار دارد که در قالب آن گروه‌های جهادی به خدمت‌رسانی در اقصی نقاط ‏استان اقدام می‌کنند.

معاون هماهنگ کننده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه اهم اقدامات جهادی این هفته با اولویت نقاط حاشیه‌نشین انجام می‌شود گفت: توزیع سبدهای معیشتی و بهداشتی، توزیع جهیزیه، توزیع لوازم سرمایشی، توزیع آرد و نان و غذای گرم، توزیع پوشاک و کفش، ویزیت ‏رایگان بیماران و توزیع تانکر آب از اقدامات گروه‌های جهادی در قالب این رزمایش است که ارزش آنها بیش از ۴۹۹ میلیارد تومان است.‏

وی افزود: فراخوان و تجمع گروه‌های جهادی در قالب رزمایش "جهادگران ‏فاطمی"، بازدید هیئت مدعو از پروژه‌های جهادگران، ‏افتتاح پروژه‌های محرومیت‌زدایی با محوریت شهرستان مهرستان، افتتاح پروژه‌های اقتصاد ‏مقاومتی با محوریت شهرستان ایرانشهر، افتتاح پروژه‌های جهادی و محرومیت‌زدایی با ‏محوریت شهرستان نیکشهر، جلسه با جهادگران شهرستان قصرقند، برگزاری همایش ‏جهادگران سواحل مکران و شروع به کار پروژه‌های آبرسانی روستاهای هدف قرارگاه ‏محرومیت‌زدایی بسیج سازندگی از مهترین برنامه‌های هفته بسیج سازندگی در استان است.‏

فقیری با اشاره به اینکه تاکنون یک هزار و ۷۴۳ گروه جهادی در سامانه ‏اطلس گروه‌های جهادی استان ثبت شده که از این تعداد ۱۳۵ گروه ویژه، ۴۱۰ گروه فعال ‏و یک هزار و ۱۹۸ گروه عادی هستند، اضافه کرد: یک هزار و ۳۲۳ گروه از این تعداد را برادران و ۴۱۱ ‏گروه را بانوان تشکیل می‌دهند. ‏

معاون هماهنگ کننده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان ادامه داد: این گروه‌ها در قالب ۴۰ تیم تخصصی فرهنگی، بیش از ۱۰۰ گروه تخصصی عمرانی، بیش از ۸۰ گروه در حوزه بهداشت و درمان، ۱۲۰ گروه ‏در حوزه اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی، یک هزار و ۳۱۲ گروه ‏در عرصه محرومیت‌زدایی و خدمات عمومی و ۹۰ گروه در عرصه تخصصی ‏آموزشی فعالیت دارند.

وی بیان کرد: یک قرارگاه برون مرزی برای سازماندهی ‏مهاجرین افغانی نیز در منطقه سیستان برای رفع مشکلات این قشر فعال است و گروه‌های جهادی خارج از استان هم برای رفع مشکلات این خطه ورود کرده و با توجه به ‏تخصص و توانمندی خود در منطقه به ارائه خدمات می‌پردازند.‏

فقیری اظهار داشت: بسیج سازندگی تنها رده از بسیج ‏و سپاه است که در بودجه، برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها ردیف بودجه‌ای دارد و ‏می‌تواند برای رفع محرومیت‌ها برنامه جدی داشته باشد و در این راستا رسالت این ‏قشر از بسیج همکاری، هم‌افزایی و کمک به دولت در راستای محرومیت‌زدایی و ‏اشتغال‌زایی است.‏