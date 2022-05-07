با چهره جدیدی از کرونا مواجه هستیم/شرایط متفاوت ویروس در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، با حضور در برنامه تلویزیونی، در پاسخ به این سوال که آیا کرونا به پایان رسیده است، اظهار کرد: متأسفانه دچار سو تفاهم جهانی شده‌ایم و برخی رسانه‌ها به غلط این موضوع را در دنیا ترویج کرده‌اند که کرونا به پایان رسیده، ولی در واقع کرونا تمام نشده است.

وی با اشاره به اینکه طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت با چهره و سیمای جدیدی از کرونا مواجه هستیم، افزود: طبق اعلام رسمی و جمع بندی رئیس سازمان جهانی بهداشت، خطر کرونا همچنان به عنوان خطری جدی برای سیستم سلامت تلقی می‌شود و این سازمان کماکان کرونا را به عنوان آتشی توصیف می‌کند که شعله‌های آن می‌تواند در نظام سلامت سوزاننده عمل کند.

زالی تاکید کرد: تا زمانی که به بخش قابل قبولی از واکسیناسیون عمومی جهانی نرسیم، خطر کرونا همچنان وجود دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه هنوز در بیش از ۲۱ کشور دنیا، کمتر از ۱۰ درصد از جمعیت این کشورها در برابر کرونا واکسینه شده‌اند خاطرنشان کرد: در ۷۵ کشور دنیا نیز تنها ۴۰ درصد واکسیناسیون انجام شده است.

زالی اظهار کرد: بر اساس بررسی فنی سازمان بهداشت جهانی، حداقل ۷۰ درصد جمعیت در معرض خطر و ۱۰۰ درصد افراد با ریسک بالا در مقابل کرونا با ید واکسینه شده باشد تا خطر افزایش بار بیماری به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه هنوز فاصله با واکسیناسیون جهانی بسیار زیاد است، گفت: خوشبختانه ایران یکی از کشورهایی است که واکسیناسیون را با پوشش بسیار بالا انجام داده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه کاهش آمار بار مبتلایان به کووید ۱۹ در عرصه ملی، خبر بسیار نوید بخشی است اضافه کرد: باید به این موضوع توجه داشته باشیم که شرایط چرخش ویروس همچنان ناپایدار است.

وی از شناسایی واریانت جدید کرونا در آفریقای جنوبی خبر داد و تاکید کرد: متأسفانه بسیاری از گونه‌های جدید خطر بیماری زایی بیشتری در مقایسه با اومیکرون دارند و یا اخیراً در استرالیا در برخی از فاضلاب‌های شهر ملبورن سوش های جدیدی از کرونا با قدرت بیشتری شناسایی شده است.

زالی با اشاره به اینکه پیش بینی اکثر مقالات جهانی بر این پایه استوار است که احتمالاً در اواسط تابستان در عرصه جهانی با موج جدید از کرونا مواجه شویم، عنوان کرد: این موارد گمانه زنی متخصصان مبنی بر رفتارهای احتمالی ویروس است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بهترین و کارآمدترین مسیر در مقابله با کرونا را پوشش حداکثری واکسیناسیون عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در حال حاضر با توجه به رنگ بندی کرونایی، هیچ شهر قرمز کرونایی در کشور وجود ندارد ادامه داد: تعداد شهرهای نارنجی نیز فقط چهار شهر است.

زالی با اشاره به وضعیت رنگ بندی شیوع کرونا در تهران خاطرنشان کرد: به استثنای تهران، شمیرانات، ورامین و پیشوا که زرد هستند سایر بخش‌ها در وضعیت آبی قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از شرایط مطلوب کرونایی تهران به لحاظ کاهش آمار شیوع خبر داد و گفت: این شرایط وضعیت بسیار مناسبی برای بالا بردن پوشش واکسیناسیون و افزایش واکسیناسیون خصوصاً در گروه‌های سنی پایین‌تر است.

وی با بیان اینکه در آخرین موج مبتلایان به کرونا در ایران ۸۵ درصد افرادی که در اثر ابتلاء به کرونا فوت کرده‌اند، افرادی بوده‌اند که یا واکسینه نشده‌اند و یا پوشش کامل واکسیناسیون را انجام نداده‌اند، هشدار داد: بر اساس آخرین تحقیقات سازمان بهداشت جهانی، افرادی که واکسن نزده‌اند و یا واکسیناسیون را به صورت کامل انجام نداده‌اند ۲۰ برابر شانس مرگ و میر بالاتری در مقایسه واکسینه شده‌ها در برابر کرونا دارند و همچنین بستری شدگان کرونایی واکسینه نشده نیز هم در مقایسه با واکسن زده‌ها افزایش هفت برابری داشته است.

زالی، اثر بخشی دوز چهارم واکسن کرونا را مورد توجه قرار داد و افزود: مطالعه‌ای در جمعیتی بالغ بر ۱۸۰ هزار نفر نشان می‌دهد که افرادی که دوز بوستر واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند، چهار برابر میزان مرگ و میز و یا بستری در مقایسه با افرادی که این نوبت را دریافت نکرده‌اند کاهش داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افتخار آفرینی فرزندان غیور ایران اسلامی در کسوت مدافعان سلامت در بحران کرونا را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: تا به امروز فقط در تهران از روزهای آغازین کرونا پنج میلیون و دویست هزار نفر به عنوان مراجعان سرپایی به بیمارستان‌های ۱۱۸ گانه تهران مراجعه کرده اندو ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز در حوزه بهداشت از نظر ابتلاء به کرونا بررسی شده‌اند.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۵۷۰ هزار بیمار مبتلا به کرونا از آغاز کرونا تا به امروز در بیمارستان‌های تهران بستری شده‌اند افزود: خوشبختانه ۴۹۰ هزار نفر نیز از این افراد با حال عمومی مطلوب از بیمارستان‌های تهران مرخص شده‌اند.

زالی در ادامه به اقداماتی که در حوزه واکسیناسیون عمومی کرونا در کشور اشاره شده پرداخت و گفت: به مرز تزریق ۲۶ میلیون دوز واکسن در تهران رسیده‌ایم که از این تعدا د ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر نوبت اول و ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر نیز دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در تهران واجد شرایط دریافت نوبت سوم واکسن کرونا هستند تاکید کرد: برای کاهش زنجیره انتقال ویروس کرونا لازم است این افراد هرچه سریع‌تر نوبت سوم واکسن علیه کرونا را دریافت کنند.

وی، شرایط خاص کلانشهر تهران به لحاظ چرخش ویروس کرونا را مورد توجه قرار داد و افزود: مدیریت بحران کرونا در تهران به لحاظ ویژگی‌های خاص آن بسیار پیچیده و دشوار است چرا که تهران چگالی جمعیتی بسیار بالایی دارد، به طور مثال منطقه بهارستان تهران متراکم‌ترین نقطه کشور است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به تراکم جمعیتی بالای شهر و استان تهران افزود: مشخصه‌های تهران به لحاظ جمعیت شناور، زندگی ۱۰ درصد از جمعیت در سکونت گاه‌های غیر رسمی، سهم بالای حاشیه نشینی جمعیتی، سکونت بالای اتباع خارجی و همچنین الگوی سنی بالای این شهر از موارد چالش برانگیز تهران به لحاظ لود و چرخش بالای ویروس است.

زالی با بیان اینکه یکی از مزیت‌هایی که در سایه بحران کرونا در کشور شکل گرفت، تمرین و ممارست همکاری بین بخشی نهادهای مختلف بود افزود: مشارکت‌های مومنانه مردمی، حضور جهادگران در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی در شرایط سخت کرونا شکل گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: پرسنل بهداشتی و درمانی از همان روزهای آغازین شکل گیری بیماری تن برآتش کرونا زدند و از جان مایه گذاشتند. این عزیزان با کمترین وسایل حفاظتی و با سخت‌ترین شرایط از بیماران مراقبت کردند.

وی با اشاره به اینکه کرونا یک بیماری صرف و بیولوژیک نیست ادامه داد: این بیماری ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را تحت تأثیر قرار داد به شکلی که در سال‌های اخیر هیچ ابر بحرانی همچون کرونا دنیا را به چالش نکشید.

زالی تاکید کرد: در سایه مجاهدت‌های تیم‌های پزشکی، همراهی و مشارکت مردم، کارهای بین بخشی، مدیریت جمعی و عبور از سلایق بین بخشی به ارزنده ترین دستاوردها در زمینه کنترل کووید ۱۹ دست یافته‌ایم.

وی اظهار امیدواری کرد که با پوشش حداکثری واکسیناسیون عمومی تا پایان سال ۲۰۲۲ در جهان به شرایط مطلوبی در کنترل کرونا دست یابیم.