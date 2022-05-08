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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۵۲

آدمکشی با زوال عقل؛

مایکل کیتون فیلم نوآر می‌سازد/ فروش در جشنواره کن

مایکل کیتون فیلم نوآر می‌سازد/ فروش در جشنواره کن

کیتون در نقش آدمکشی ظاهر می‌شود که می‌فهمد مبتلا به نوعی سریع از زوال عقل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، مایکل کیتون قرار است کارگردان و ستاره یک فیلم تریلر نوآر به نام «ناکس می‌رود» باشد که به زودی به خریداران حاضر در جشنواره فیلم کن هم ارایه خواهد شد.

گرگوری پوآریه فیلمنامه این پروژه را نوشته که داستانش درباره آدمکشی است که متوجه شده از نوعی سریع از زوال عقل رنج می‌برد. این قاتل با نقش‌آفرینی کیتون حالا این شانس را پیدا می‌کند تا با نجات دادن جان پسر بزرگسالش که مدت‌هاست از هم دور شده‌اند، در پایان عمر خود کاری خوب انجام دهد. اما او زمان زیادی ندارد چون هم بیماری‌اش در حال بدتر شدن است و هم پلیس دنبال او می‌گردد.

مراحل تهیه و فیلمبرداری این پروژه قرار است از اواخر ماه آگوست در لس آنجلس آغاز شود.

شرکت فیلم‌نیشن مسئولیت فروش بین‌المللی این فیلم را بر عهده دارد. این شرکت در همکاری با آی‌سی‌ام پارتنرز و وِرو این پروژه را در جشنواره کن به خریداران ارایه می‌کنند.

کیتون در جدیدترین پروژه خود در سریال محدود «مریض مواد» محصول سرویس استریمینگ هولو دیده شده بود و همچنین مسئولیت تهیه‌کنندگی اجرایی آن را بر عهده داشت. او به خاطر این سریال موفق به کسب جایزه انجمن بازیگران پرده، جایزه انتخاب منتقدان و همچنین جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد نقش اول در یک سریال محدود یا فیلم تلویزیونی شد.

کیتون در پروژه بعدی خود در فیلم سینمایی «فلش» دیده خواهد شد که شرکت‌های برادران وارنر و دی‌سی انترتینمنت قصد دارند آن را در ماه ژوئن ۲۰۲۳ در سینماها اکران کنند.

کد مطلب 5484503

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