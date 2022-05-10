به گزارش خبرنگار مهر، نهمین کرسی ترویجی بررسی و نقد رویکردها و نظریه‌های علمی و دینی با عنوان «سنجه های تشخیص مصلحت نظام از منظر فقه سیاسی اسلام» به همت معاونت پژوهشی و تولید دانشگاه مجازی المصطفی برگزار می‌شود.

در این نشست ملک افضلی استاد جامعة المصطفی به عنوان ارائه دهنده و جواد حبیبی تبار عضو هیأت علمی جامعة المصطفی در جایگاه ناقد «سنجه های تشخیص مصلحت نظام از منظر فقه سیاسی اسلام» را نقد و بررسی خواهند کرد.

زمان برگزاری نشست سه شنبه ۲۰ اردیبهشت رأس ساعت ۸ از طریق لینک live.mou.ir/korsi است.