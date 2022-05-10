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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۸:۴۷

به صورت مجازی؛

سنجه های تشخیص «مصلحت نظام» از منظر فقه سیاسی اسلام بررسی می‌شود

سنجه های تشخیص «مصلحت نظام» از منظر فقه سیاسی اسلام بررسی می‌شود

نهمین کرسی ترویجی بررسی و نقد رویکردها و نظریه‌های علمی و دینی با عنوان «سنجه های تشخیص مصلحت نظام از منظر فقه سیاسی اسلام» به همت معاونت پژوهشی و تولید دانشگاه مجازی المصطفی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین کرسی ترویجی بررسی و نقد رویکردها و نظریه‌های علمی و دینی با عنوان «سنجه های تشخیص مصلحت نظام از منظر فقه سیاسی اسلام» به همت معاونت پژوهشی و تولید دانشگاه مجازی المصطفی برگزار می‌شود.

در این نشست ملک افضلی استاد جامعة المصطفی به عنوان ارائه دهنده و جواد حبیبی تبار عضو هیأت علمی جامعة المصطفی در جایگاه ناقد «سنجه های تشخیص مصلحت نظام از منظر فقه سیاسی اسلام» را نقد و بررسی خواهند کرد.

زمان برگزاری نشست سه شنبه ۲۰ اردیبهشت رأس ساعت ۸ از طریق لینک live.mou.ir/korsi است.

کد مطلب 5485724
فاطمه علی آبادی

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