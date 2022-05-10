ویروس کرونا در زنجان روند نزولی گرفته است

مشهود تقی لو در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش بیماران مبتلا به کرونا در استان خبر داد و گفت: خوشبختانه روند این بیماری در استان رو به نزول است و بستری در مراکز درمانی هم کاهش دارد.

وی از کاهش بسیار خوب فوتی‌ها کرونا در استان خبر داد و اظهار کرد: طی روزهای گذشته فوتی‌های ناشی از کرونا در استان صفر بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با بیان اینکه رنگ‌بندی کرونایی استان‌ها متغیر است، هرگونه عادی انگاری و بی‌توجهی نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌تواند وضعیت بدی ر رقم بزند، گفت: از شهروندان درخواست می‌شود همچنان بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند.

تقی لو با بیان اینکه طی روزهای گذشته زدن ماسک در استان کاهش یافته است، تاکید کرد: متأسفانه عادی انگاری شرایط عادی کرونا درست نیست و به ضرر جامعه است.

وی بر لزوم تقویت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان تاکید کرد و افزود: از مردم استان درخواست می‌شود بهداشت فردی و اجتماعی را همچنان رعایت کنند تا هر چه زودتر این ویروس منحوس از بین برود.