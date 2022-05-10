‌به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین روح‌الامینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت) مجلس در تذکری شفاهی گفت: یکی از مشکلات جدی کشور که بعضاً از آن به عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌شود، می‌طلبد همه ارکان نظام و مردم پای کار باشند. به فرموده رهبر انقلاب، دولت گام‌های اقتصادی مهمی در پیش دارد و همه باید به دولت کمک کنند.

وی ادامه داد: بهترین کمک به دولت ارجاع به موقع قوانین و همچنین تهیه و تأمین مقدمات اجرایی به ویژه در عرصه رسانه‌ای است که البته فعالیت‌های خوبی در این چند روزه صورت گرفته و امید داریم کاستی‌های قبل نیز جبران شود.

روح‌الامینی تصریح کرد: در بحث آرد، نان و گرانی‌های اخیر که مسائل زیادی درباره آن مطرح شده، باید بدانیم پیشگیری بهتر از درمان است. همچنین در بحث دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی باید به فریاد مشکلات فعلی برسیم که در آینده تشدید نشوند.

وی عنوان کرد: یکی از ارکان تحولات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بحث بیمه‌هاست که بتوانند میزان پرداختی مردم را جبران کنند و بار این تحولات را به دوش بکشند، مجلس نیز بحث‌های خوبی را در این باره در بودجه سالجاری پیش‌بینی کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: نکته دیگری که در کمیسیون بهداشت به آن رسیده‌ایم این است که دولت و وزرای بهداشت، کار، برنامه و بودجه و در رأس این‌ها معاون اول رئیس‌جمهور هماهنگی‌های لازم را به عمل بیاورند و در معضل مطالبات بدهی‌های بیمه‌ها اقدام کنند.

روح‌الامینی افزود: این خیلی بد است که صنعت دارو، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی بیش از ۸ هزار و به روایتی ۱۳ هزار میلیارد تومان مطالبات از بیمه‌ها دارند و از طرف دیگر بیمه‌ها نیز طلبکار هستند، بدتر از همه این است که شرکت‌هایی مانند شستا از بیمه تأمین اجتماعی طلبکار هستند.

وی بیان کرد: باید به صورت علی‌الحساب تصمیمات جدی توسط دولت صورت گیرد و وزرای کار و بهداشت پای کار بیایند تا نقدینگی لازم برای صنعت بیمه و دارو پیش‌بینی شود و با مصیبتی در آینده مواجه نشویم.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: تقاضا داریم پیش از آنکه این بحران توسعه پیدا کند، دولت تدبیری در رابطه با آن داشته باشد.

روح‌الامینی در پایان درباره واردات خودرو گفت: وارد کردن حداقل چند صد هزار خودروی خارجی در محدوده قیمتی خودروهای داخلی برای شکستن بحران افزایش قیمت‌ها در این حوزه ضرورت دارد.

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