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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۵۸

روح الامینی در تذکر شفاهی:

واردات چند صد هزاری خودرو برای شکستن افزایش قیمت‌ها ضرورت دارد

واردات چند صد هزاری خودرو برای شکستن افزایش قیمت‌ها ضرورت دارد

نماینده مردم تهران گفت: وارد کردن حداقل چند صد هزار خودروی خارجی در محدوده قیمتی خودروهای داخلی برای شکستن بحران افزایش قیمت‌ها در این حوزه ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین روح‌الامینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت) مجلس در تذکری شفاهی گفت: یکی از مشکلات جدی کشور که بعضاً از آن به عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌شود، می‌طلبد همه ارکان نظام و مردم پای کار باشند. به فرموده رهبر انقلاب، دولت گام‌های اقتصادی مهمی در پیش دارد و همه باید به دولت کمک کنند.

وی ادامه داد: بهترین کمک به دولت ارجاع به موقع قوانین و همچنین تهیه و تأمین مقدمات اجرایی به ویژه در عرصه رسانه‌ای است که البته فعالیت‌های خوبی در این چند روزه صورت گرفته و امید داریم کاستی‌های قبل نیز جبران شود.

روح‌الامینی تصریح کرد: در بحث آرد، نان و گرانی‌های اخیر که مسائل زیادی درباره آن مطرح شده، باید بدانیم پیشگیری بهتر از درمان است. همچنین در بحث دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی باید به فریاد مشکلات فعلی برسیم که در آینده تشدید نشوند.

وی عنوان کرد: یکی از ارکان تحولات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بحث بیمه‌هاست که بتوانند میزان پرداختی مردم را جبران کنند و بار این تحولات را به دوش بکشند، مجلس نیز بحث‌های خوبی را در این باره در بودجه سالجاری پیش‌بینی کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: نکته دیگری که در کمیسیون بهداشت به آن رسیده‌ایم این است که دولت و وزرای بهداشت، کار، برنامه و بودجه و در رأس این‌ها معاون اول رئیس‌جمهور هماهنگی‌های لازم را به عمل بیاورند و در معضل مطالبات بدهی‌های بیمه‌ها اقدام کنند.

روح‌الامینی افزود: این خیلی بد است که صنعت دارو، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی بیش از ۸ هزار و به روایتی ۱۳ هزار میلیارد تومان مطالبات از بیمه‌ها دارند و از طرف دیگر بیمه‌ها نیز طلبکار هستند، بدتر از همه این است که شرکت‌هایی مانند شستا از بیمه تأمین اجتماعی طلبکار هستند.

وی بیان کرد: باید به صورت علی‌الحساب تصمیمات جدی توسط دولت صورت گیرد و وزرای کار و بهداشت پای کار بیایند تا نقدینگی لازم برای صنعت بیمه و دارو پیش‌بینی شود و با مصیبتی در آینده مواجه نشویم.

نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: تقاضا داریم پیش از آنکه این بحران توسعه پیدا کند، دولت تدبیری در رابطه با آن داشته باشد.

روح‌الامینی در پایان درباره واردات خودرو گفت: وارد کردن حداقل چند صد هزار خودروی خارجی در محدوده قیمتی خودروهای داخلی برای شکستن بحران افزایش قیمت‌ها در این حوزه ضرورت دارد.

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کد مطلب 5486427

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    نظرات

    • احمد IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
      1 0
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      سلام تمام ساز و کارها برای کسب درآمد برای دولت تعریف می شود و راحتی مردم در نظر گرفته نمی شود. میلیاردها دلار از بیت المال در خودروسازی حیف و میل می شود و مردم از داشتن حداقل خودروی با کیفیت محرومند.بهانه هم حمایت از تولید با هر هزینه ای حتی نابودی ثروت ملت.منافع ملی چه تعریفی دارد که زیان مردم اس
    • IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
      1 4
      پاسخ
      نون ندارین به مردم بدید بخورن میخواین خودرو وارد کنین
    • مهدی IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      در مقطع کنونی که دولت در بحران به سر میبرد و ملت از فقر در درد و رنجند تهاتر نفت در برابر غذا و خودرو و دیگر لوازم ضرورت شدید دارد
    • IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
      1 1
      پاسخ
      شما را بخدا خودرو بی کیفیت چینی وارد نکنید. چین پدر همه را در میاره
    • ایران دوست IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      دولت باید ابتدا به قشرهای پایین خصوصا کارمندان و بازنشستگان امکان خرید خودرو از خارج را بدهد و گرنه مافیای خودرو و دلالان در این بازار نفوذ میکنند
    • ..... IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
      1 0
      پاسخ
      اگه بتونن این کار را انجام بدهند خدا رحمت کنه امواتشون را ما تو کف یه ماشین ایرانی بی کیفیت موندیم با قیمت نا عادلانه که تو کارخونه و بازار هستش، بخدا پراید ارزش 7 میلیون را هم نداره، چرا مسئولان خدا را نمی‌شناسند قیمت ها روز به روز میرن بالا فکر نکنم تا چند ساله دیگر نسل های جديد شرایط را بپذیرند
    • IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
      1 0
      پاسخ
      فقط حرف بزنیدعمل کنید۴سال شمادارتمام میشود
    • IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      با کدام دلیل شرعی بیش از ده سال است از جیب مردم بدبخت برداشت می‌شود وبه جیب خودروسازان بی لیاقت ریخته میشود؟؟؟ چرا از،صنایع کوچک هیچ حمایتی نشده ؟؟!!! چون آنها نمی‌توانند اول هر دوره مجلس،یک دنا پلاس هدیه !!!!!بدهند ؟؟!چرا از کارگاه‌های جوراب بافی حمایت نمی‌شود؟؟!!! چون جوراب برای هدیه مناسب نیست؟!

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