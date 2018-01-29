خطر بحران کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر ، یعقوب شیویاری با هشدار نسبت به خطر بحران کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در سال 97، گفت: بیمارستان ها مشکل کسری بودجه دارند و به دلیل عدم نقدینگی کافی نزدیک به دو سال به واحدهای تولید دارو بدهکار هستند از این رو مراکز تولید دارو برای تامین مواد اولیه نیز با مشکل جدی نقدینگی دارند و به طور قطع اگر وضعیت به این منوال ادامه داشته باشد کارخانه های داروسازی با خطر ورشکستگی و کشور با کمبود دارو و تجهیزات مواجه خواهد شد.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بیمارستان ها از مهمترین حلقه های درمانی نظام سلامت هستند، افزود: مهمترین دغدغه بیمارستان ها عدم پرداخت کارانه معوقات کادر درمان و مطالبات شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی است.

وی با یادآوری اینکه انباشت مطالبات مراکز دارویی و تجهیزات پزشکی و کادر درمان نارضایتی ها را به دنبال داشته است، تصریح کرد: اگر هر چه سریع تر مطالبات و معوقات پرداخت نشود به طور حتم در سال آینده با کمبود دارو و تجهیزات مواجه خواهیم شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه دولت باید با اختصاص اعتبارات ویژه بدهی مراکز دارویی را پرداخت کند، گفت: برخی از شرکت های دارویی پرسنل زیادی دارند و اگر دولت به پرداخت معوقات این مراکز توجه نداشته باشد منجر به بیکاری تعداد کثیری از شاغلان در این حوزه می شود.

شیویاری افزود: اگر با بحران کمبود دارو روبرو شویم دولت مجبور به واردات دارو می شود و این موضوع اصلا شایسته کشور نیست زیرا از یک سو بیکاری پرسنل و از سویی تهدید تولید را به دنبال دارد.

نماینده مردم میانه در مجلس دهم، با بیان اینکه بدهی بیمه ها چالشی بزرگ سد راه خدمات رسانی داروخانه ها به شمار می رود، تصریح کرد: به سبب بدهی بیمه ها به داروخانه ها اقتصاد این مراکز دچار مشکل شده است.

عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر با کمبود دارو مواجه شدیم نباید مراکز دارویی را مقصر قلمداد کرد بلکه مقصر اصلی دولتمردان هستند که برای پرداخت مطالبات آنها تاکنون چاره اندیشی نکرده اند.