تبعات بدهی بیمه ها به مراکز درمانی/مردم آسیب می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت با حضور اعضای کمیسیون بهداشت، کمیسیون اجتماعی، وزیر بهداشت، روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، رئیس سازمان نظام پزشکی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت برگزار شد.

پرداخت بدهی تامین‌اجتماعی منوط به تحقق مطالبات است

علی رضا محجوب نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در بودجه سال آینده نیز منابعی برای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی پیش بینی شده تا بتوان از آن محل بدهی مراکز درمانی نیز پرداخته شود اما با توجه به شرایط موجود امکان تحقق این منابع بعید به نظر می‌رسد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری پیشنهاد تخصیص دو هزار میلیارد از محل مطالبات تأمین اجتماعی از دولت به وزارت بهداشت و درمان گفت: این پیشنهاد مورد نظر موافق نمایندگان قرار نگرفت در صورتی که می‌توانست تا حدودی موجب کاهش آلام مراکز درمانی و مردم شود بنابراین بهتر است چاره‌ای اندیشیده شود تا از محل مطالبات تأمین اجتماعی از دولت بدهی وزارت بهداشت پرداخت شود.

مجلس محل رفع مشکلات دو وزارتخانه نیست

سلمان خدادادی در ادامه طرح تحول سلامت را یکی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم با محوریت وزارت بهداشت و درمان دانست و گفت: این طرح گام بزرگی بوده که به دنبال تأکیدات رهبری بر مبنای رفع دغدغه بیماری مردم دنبال شده است، هر چند از نخست نگرانی‌هایی در مورد ادامه اجرای این طرح وجود داشت.

نماینده مردم ملکان در مجلس افزود: وزارت بهداشت بارها در خصوص منابع این طرح که در اختیار بیمه سلامت است هشدار داد تا تحت مدیریت این وزارتخانه برای حل مشکلات قرار گیرد از این رو مجلس در جریان بررسی برنامه ششم توسعه این موضوع را با انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت و درمان حل کرد اما به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلان رهبری از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد ایراد قرار گرفت که بعد از آن جلساتی در مجمع برگزار و رفع مغایرت انجام گرفت.

وی با تأکید بر اینکه وظیفه دولت پرداخت بدهی و تأمین منابع اجرای طرح تحول سلامت است، گفت: آنچه که دولت باید نسبت به حل آن اقدام کند نباید مجلس ورود داشته باشد بنابراین بهتر است دولت مشکل و اختلافات بین دو وزارتخانه خود را حل و فصل کرده چرا که مشکل مطالبات مراکز درمانی از بیمه‌ها باید از سوی دولت تأمین شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در صورتی که خلاء قانونی وجود داشته باشد دولت می‌تواند موضوع را به مجلس ابلاغ تا خلاء قانونی برطرف شود.

معاون اول رئیس‌جمهور موظف به رفع مشکلات است

نادر قاضی‌پور نیز در ادامه یادآور شد: دولت مکلف است بدهی خود به بیمه‌ها و تأمین اجتماعی را پرداخت کند تا به دنبال آن بدهی تأمین اجتماعی به دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت شود. معاون اول رئیس جمهور نیز باید طبق قانون این مشکل را حل کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس یادآور شد: در بودجه سال آینده به موضوع بدهی دولت به تأمین اجتماعی توجه ویژه شده که پس از این می‌توان پرداخت بدهی تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت و درمان را نیز شاهد باشیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: وقتی دولت بدهی خود به بیمه‌ها را پرداخت نمی‌کند نمی‌توان از بیمه‌ها انتظار داشت که بتوانند بدهی‌های خود را به دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت کنند.

مردم در بدترین شرایط اجتماعی هستند

در این جلسه محمدعلی وکیلی با بیان اینکه بی‌توجهی به پرداخت بدهی بیمه‌ها تبعات اجتماعی به همراه دارد، گفت: مسئولان کشور حق ندارند دعواها و چالش‌های میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را به زندگی مردم تزریق کنند. در حال حاضر مردم به دلیل بی‌توجهی به پرداخت بدهی بیمه‌ها در بدترین شرایط اجتماعی هستند و عدم پرداخت بدهی‌ها ظلم بزرگی به مردم جامعه است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: امنیت روانی در بدترین شرایط است و به دلیل مشکلات درمانی ضریب امنیت روانی در جامعه کاهش پیدا کرده که این موضوع زیبنده جامعه ما نیست بنابراین اجازه نداریم به هر دلیلی ماحصل دعواها و مشکلات میان مسئولان دولتی را به جیب مردم تحمیل کنیم ضمن اینکه این موضوع اخلال در امنیت عمومی مردم ایجاد می‌کند.

عضو هیات رئیسه مجلس افزود: از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقاضا دارم به عنوان یک شخصیت دلسوز این موضوعات و مشکلات را در درون دولت حل کند.

دنبال پیدا کردن مقصر در بحث بدهی بیمه‌ها نباشیم

حیدرعلی عابدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با اشاره به اینکه در شرایط فعلی نباید به دنبال پیدا کردن مقصر اصلی در بحث بدهی بیمه‌ها باشیم گفت: موضوع بدهی بیمه‌ها باعث شده که در حال حاضر دانشگاه های علوم پزشکی نتوانند به وظایف خود عمل کنند. همچنین شرکت‌های پخش دارو و تولیدکننده‌های تجهیزات پزشکی نیز نمی‌توانند خدمات خود را به درستی ارائه کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه تمام طرف‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در حال حاضر بدبین هستند، تصریح کرد: داروخانه‌ها مگر تا چه اندازه سرمایه در گردش دارند که در این شرایط بتوانند همانند گذشته خدمات خود را ارائه کنند بنابراین ادامه کار در شرایط فعلی میسر نیست و دولت باید به این موضوع ورود کند.

وی با بیان اینکه بیمه‌ها می‌توانند از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادات خود را در جهت کوچک کردن هزینه‌ها ارائه دهند، تصریح کرد: باید در خصوص چگونگی پرداخت بدهی بیمه‌ها تصمیم‌گیری جدی به عمل آید ضمن اینکه سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت باید اعلام کند که از میزان حق بیمه دریافتی چه میزان را به وزارت بهداشت و مراکز درمانی پرداخت کرده است.

طرح تحول سلامت با بدهی بیمه‌ها به درستی اجرا نمی‌شود

سیامک مره صدق نیز با اشاره به اینکه مجلس نیز باید به چگونگی حل مشکل بدهی بیمه‌ها ورود کند، گفت: درست است که مشکل در درون دولت باید حل شود اما اگر مسئولان دولتی به این موضوع توجه نکنند این بار بر روی دوش مجلس نیز قرار داشته و نمایندگان نیز می‌توانند پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار دهند.

نماینده کلیمیان در مجلس با بیان اینکه طرح تحول سلامت به عنوان یک طرح اجتماعی مثبت تلقی می‌شود، تصریح کرد: اگر به دلیل بی‌توجهی به پرداخت بدهی بیمه‌ها این طرح دچار شکست شود سیستم درمانی کشور شرایط نامناسبی پیدا می‌کند بنابراین اجرای دقیق این طرح با چنین وسعتی نیازمند حمایت‌های مالی دولت است.

عضو کیمسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه طرح تحول سلامت همزاد سیستم ارجاع است، گفت: اگر بخش قابل توجهی از مطالبات پرداخت نشود اقتصاد درمان قفل خواهد شد و به طور حتم اگر تا پایان اسفند مطالبات پرداخت نشود طرح تحول سلامت دچار اشکال می‌گردد.

مردم در اولویت هستند

محسن علیجانی نیز گفت: نمایندگان مجلس باید مشکلات مردم را در هر حوزه‌ای حل کنند بنابراین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس متعلق به مردم بوده و ما مدافع وزارتخانه‌ای خاص یا مخالف وزارتخانه دیگر نیستیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: چگونگی حل بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی باید در درون دولت پیگیری شود اما به هر جهت طرح تحول سلامت در دریای طوفانی قرار دارد و این بی‌توجهی در پرداخت بدهی‌ها باعث می‌شود روز به روز آب بیشتری به درون کشتی طرح تحول سلامت نفوذ کند.

وی با تأکید بر اینکه طرح تحول سلامت بزرگترین برنامه اجتماعی دولت است، تصریح کرد: تعریف درست از طرح تحول سلامت باید بر اساس موارد قانونی در برنامه پنجم و ششم توسعه صورت گیرد بنابراین صرف کاهش هزینه‌های بستری یا سرپایی تعریف جامعی از طرح تحول نیست و باید به مفاد قانونی در برنامه پنجم و ششم توسعه در این زمینه توجه شود.

علیجانی با بیان اینکه هر نوع پرداخت بیمه خارج از سطح بندی خدمات ممنوع است، گفت: تعرفه‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی باید به نفع مردم باشد. همچنین باید به موضوع دو شغله بودن پزشکان و جلوگیری از این موضوع نیز توجه کرد زیرا اقتصاد درمانی را مورد تهدید قرار می‌دهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: پیشگیری اولویت دارد و مقدم بر درمان است و وزارت بهداشت باید تصدی‌گری‌های خود را واگذار کند.

اختلاف بین وزرای بهداشت و رفاه، کارآمدی نظام را زیر سئوال می‌برد

مصطفی کواکبیان با اشاره به اینکه اختلاف بین مسئولان وزارت بهداشت و رفاه، کارآمدی نظام را زیر سئوال می‌برد، گفت: تأمین اجتماعی باید بدهی خود را به مراکز درمانی پرداخت کند هر چند که دولت نیز به تأمین اجتماعی بابت برخی از موضوعات بدهکار است بنابراین تقاضا می‌کنم دولت به فوریت به این مشکل ورود کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با تاکید بر اینکه بدهی دولت به تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی به مراکز درمانی باید به صورت توأمان حل شود، افزود: باید به میزانی که دولت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت می کند به همان میزان نیز تأمین اجتماعی بدهی‌های خود به مراکز درمانی را پرداخت کند.

سه مشکل عمده در طرح تحول سلامت

همایون یوسفی نیز با بیان اینکه مشکلات طرح تحول سلامت به تناسب ماهیت آن بسیار بزرگ است، گفت: داوری درباره نتایج این طرح و موفقیت یا عدم موفقیت آن زود است چرا که نتایج طرح در درازمدت مشخص می شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس مشکلات طرح تحول سلامت را در ۳ بخش دانست و گفت: عدم منابع پایدار، عدم ایجاد زیرساخت های مهم و سرعت پایین اجرای طرح تحول سلامت از جمله مشکلاتی است که متناسب با زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور نیست و بهتر است در ادامه اجرای این طرح مرتفع شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تشکر از دولت یازدهم گفت: طرح تحول سلامت کار اساسی بوده که از سوی وزارت بهداشت و درمان اجرا و در دستور کار قرار گرفته است.

ضرورت تجمیع صندوق های بیمه ای

مسعود پزشکیان همچنین دراین جلسه با تاکید براینکه بارها گفته شد صندوق های بیمه ای باید یکی شود،گفت: وقتی این موضوع انجام نشد و سازمان های بیمه گر پولی پرداخت نمی کنند، بنابراین مراکزدرمانی هم بیماران را با بیمه پذیرش نمی کنند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، افزود: به طورحتم مراکز درمانی نمی توانند به بهانه بدهی بیمه ها خدمات درمانی را به مردم ارائه نکنند، اما پیشتر نیز تاکید شد که خریدار و فروشنده باید یکی باشد و این مبحث کاملا علمی و کارشناسی است.

نایب رئیس مجلس با تاکید براینکه صندوق های بیمه ای باید یکی باشد، تصریح کرد: در شرایطی که خریدار و ارائه کننده خدمت یکی نیست همین مشکلات به وجود می‌آید بنابراین صندوق ها باتی یکی شده تا بتوان خدمات را برای همه به یک شکل ارائه داد.

تامین اجتماعی گزارش پرداخت بدهی را به مجلس بدهد

علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این نشست با اشاره به اینکه پیگیری بدهی بیمه ها به مراکز درمانی وظیفه دولت و مجلس است، گفت: باید ساز و کار مشخصی برای این موضوع در نظر گرفت تا در سال آینده گرفتار بدهی بیمه ها به مراکز درمانی نشویم بنابراین حل این موضوع نیازمند همکاری، همدلی و همسویی دولت و مجلس است.

وی تاکید کرد: نامه ای از سوی روسای دانشگاه علوم پزشکی به استاندار تهران ارسال شده که اگر این نامه به مجلبس ابلاغ نمی شد شاید این جلسه برگزار نمی گردید بنابراین موضوع بدهی بیمه ها مسئله مهمی است که هم اکنون بیماران را در بیمارستانها سردرگم کرده است.

نوبخت افزود: در اسرع وقت سازمان تامین اجتماعی باید بدهی خود به مراکز درمانی را تعیین تکلیف و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.

لزوم حل مشکل بیمه ها قبل از استقرار نظام ارجاع

مرتضی خاتمی نیز در این خصوص گفت: ریل گذاری برای پرداخت بدهی ها به مراکز درمانی باید اصلاح شود، ضمن آنکه تامین اجتماعی باید اعلام کند اعتبارات درمانی خود را کجا و چگونه هزینه می کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس افزود: همچنین باید پیش از استقرار نظام ارجاع مشکل بدهی بیمه ها حل شود.

بدهی بیمه ها مسئله ای اورژانسی است

محمدنعیم امینی فرد نیز با حضور در این نشست یادآور شد: بدهی بیمه ها مساله اورژانسی است که مشکلات متعددی را برای مردم به وجود آورده است.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس با بیان اینکه برای حوزه سلامت باید منابع پایدار در نظر گرفته شود، افزود: موارد مطرح در رسانه ها مبنی بر پرداخت های آنچنانی به پزشکان درست نیست در واقع تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان به عنوان دستمزد به پزشکان پرداخت شده است.

وی با تاکید بر اینکه تامین اجتماعی باید به شکل یکسان بدهی خود به مراکز درمانی ملکی و تحت پوشش وزارت بهداشت را پرداخت کند، تصریح کرد: مسئولان سازمان تامین اجتماعی باید این ابهام را برطرف کنند زیرا مطرح می شود که این سازمان به مراکز ملکی خود به هنگام بدهی ها را پرداخت کرده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه هزینه های درمان باید مدیریت شود، گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اقدام قابل برای پرداخت بدهی بیمه سلامت انجام داد که آن هم اختصاص ۸ هزارمیلیاردتومان ازمحل فروش اوراق بوده است.