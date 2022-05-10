خود کفایی در تولید نخ ابریشم داخلی تا ۵ سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سروی زرگر گفت: براساس دستور وزیر جهاد کشاورزی، یک برنامه پنج ساله تهیه شده که با پرورش ۸۵ هزار جعبه تخم نوغان داخلی و تولید سه‌هزار و ۳۰۰ تن پیله ابریشم، دیگر نیازی به واردات نخ ابریشم نخواهیم داشت.



رئیس مرکز نوغانداری کشور افزود: براساس برنامه‌ریزی‌ها و در صورت حمایت‌های پیش‌بینی شده، با ایجاد زیرساخت‌ها و پرورش ۸۵ هزار تخم نوغان داخلی برای تولید پیله کرم ابریشم، صنعت فرش و منسوجات ابریشمی کشور به تولیدات داخلی متکی خواهند شد.



او نیاز کشور به تخم نوغان برای پرورش بهاره در سال جاری را ۴۸ هزار جعبه عنوان کرد و گفت: تاکنون بیش از ۳۶ هزار جعبه تخم نوغان در ۲۵ استان کشور توزیع شده است.



سروی زرگر با بیان این که عملیات اجرایی تولید ۱۵ هزار جعبه تخم نوغان در داخل کشور آغاز شده و این مقدار سه برابر سال‌های گذشته است، ابراز امیدواری کرد کشور در مدت سال آینده از واردات تخم نوغان از خارج بی‌نیاز شود.

رئیس مرکز نوغانداری کشور گفت: نخستین برداشت پیله ابریشم در سال جاری از ۱۴ اردیبهشت در برخی مناطق کشور آغاز شده و با قیمت توافقی هر کیلوگرم پیله‌تر ابریشم به مبلغ ۲۲۵ هزار تومان به فروش رفته است.



وی گفت: در سال‌های اخیر نوغانداری در مدار توسعه قرار گرفته و شاهد تحقق رکورد تولید ۱۳ ساله گذشته هستیم.



سروی زرگر به افزایش تعداد استان‌های پرورش دهنده کرم ابریشم اشاره و تصریح کرد: فعالیت نوغانداری از ۲۲ استان به ۳۱ استان رسیده ضمن آن پرورش پاییزه کرم ابریشم در شش استان مستعد و با هدف اقتصادی‌تر کردن این فعالیت کهن آغاز و امکان برداشت پیله ابریشم در دو نوبت طی یکسال فراهم شده است.



رئیس مرکز نوغانداری کشور قیمت پیله ابریشم برای نوغانداران را رضایت‌بخش توصیف کرد و گفت: مجموعه این عوامل موجب شده میزان خوداتکایی صنعت فرش و منسوجات ابریشمی ظرف سه سال اخیر از ۲۸ درصد به ۵۲ درصد افزایش یابد.