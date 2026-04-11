هدفگذاری برای تولید ۱۵۰۰ تن پیله تر ابریشم در پرورش بهاره ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حبیب‌الله رضادوست، رئیس مرکز نوغانداری کشور با اشاره به هدفگذاری برای تولید ۱۵۰۰ تن پیله تر ابریشم در پرورش بهاره سال ۱۴۰۵، گفت: تولید این میزان پیله تر براساس نیاز سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها به تخم نوغان و پرورش کرم ابریشم برنامه‌ریزی و برآورد شده است.

وی پیش‌بینی کرد؛ از ۱۵۰۰ تن پیله تر ابریشم حدود ۲۳۵ تا ۲۴۰ تن نخ ابریشم خام در کشور تولید شود.

رضادوست اظهار کرد: برای تولید ۱۵۰۰ تن پیله تر ابریشم در پرورش بهاره سال جاری، توزیع ۴۱ هزار جعبه تخم نوغان براساس نیاز ۳۱ استان کشور برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

وی ادامه داد: از این ۴۱ هزار جعبه نوغان، ۱۴ هزار جعبه معادل ۳۴ درصد از محل تولید داخل و ۲۷ هزار جعبه معادل ۶۶ درصد از محل واردات تامین خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور تصریح کرد: برحسب برنامه‌ریزی انجام شده، توزیع تخم نوغان هیبرید از دهه نخست فرودین ۱۴۰۵ در استان خراسان رضوی آغاز شده و متناسب با شرایط آب و هوایی مناطق مختلف و رشد برگ‌های توت در سایر استان‌ها نیز انجام می‌شود.

وی درباره متوسط عملکرد تخم نوغان تولید داخل اذعان داشت: متوسط تولید پیله تر ابریشم ۳۵ تا ۳۷ کیلوگرم به ازای هر جعبه تخم نوغان هیبرید است که از این حیث تفاوت چندانی با متوسط عملکرد جهانی ندارد.

رضادوست در همین حال تصریح کرد: ظرفیت تولید پیله تر ابریشم بسته به شرایط آب و هوایی و مدیریت پرورش می‌تواند به ۵۵ کیلوگرم به ازای هر جعبه تخم نوغان برسد.

وی گفت: در حال حاضر نزدیک به ۲۰ هزار خانوار نوغاندار در مناطق مختلف کشور به فعالیت نوغانداری مشغول هستند.