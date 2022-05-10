هرگونه افزایش قیمت بدون تصویب ستاد تنظیم بازار ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها سه شنبه شب در اطلاعیه شماره یک خود اعلام کرد: همانگونه که صاحب نظران بارها اعلام کرده‌اند، روش جاری تخصیص یارانه ارزی برای کالاهای اساسی روشی غیرمؤثر و ناکارآمد بوده و اشکالات فراوانی از جمله، ایجاد فساد و رانت، افزایش واردات، کاهش و تضعیف تولید داخلی، توسعه قاچاق، رشد تورم، کسری بودجه و برداشت غیرمستقیم از سفره مردم را به همراه داشت. این سیاست نادرست باید در سال‌های گذشته اصلاح می‌شد که متأسفانه نشد، ولی امروز امکان استمرار ندارد و نیازمند علاج و اصلاح اساسی است، مضافاً براساس جزء (۱) بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوبات مجلس شورای اسلامی این اصلاح به عنوان یک وظیفه قانون به دولت تکلیف شده است.

بر این اساس کلیات سیاست‌های مربوطه به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱ - یارانه ارز ترجیحی در مورد نان و دارو همچنان برقرار بوده و شامل کلیه افراد و اقشار جامعه خواهد بود.

۲ - دولت به منظور حمایت از اقشار مختلف جامعه بسته حمایتی و کمک معیشتی ماهانه ۴۰۰ هزار تومان برای سه دهک درآمدی پایین و ۳۰۰ هزار تومان برای شش دهک بعدی تأمین و یارانه دوماه ابتدای اجرای طرح را به حساب سرپرستان خانوار واریز نموده که همزمان با اصلاح و متناسب سازی قیمت‌ها امکان برداشت یارانه ماه اول فراهم خواهد شد.

۳ - ایجاد زیرساخت استفاده از کالا برگ الکترونیک بجای بسته حمایتی نقدی در دستور کار ستاد قرار دارد و با حصول نتیجه، بسته حمایتی دولت در قالب کالا برگ الکترونیک ارائه خواهد شد.

۴ - برای ثبت درخواست‌های جدید شهروندان اعم از جاماندگان ثبت نام قبلی و موارد تغییر و اصلاح اطلاعات خانواره به زودی سامانه‌ای ویژه راه اندازی و اطلاع رسانی خواهد شد. ضمن اینکه یارانه افراد جدید مشمول طرح نیز به صورت کامل و از روز اول اجرای طرح محاسبه خواهد گردید.

۵ - آن دسته از افرادی که در خصوص دهک بندهای فعلی اعتراض دارند می‌توانند از هم اکنون درخواست خویش را از طریق سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https:/hemayat.mels.gov.ir ثبت نموده تا مورد بررسی قرار گیرد.

۶ - اصلاح و متناسب سازی قیمت کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی بنا به پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار بوده و این قیمت‌ها از ناحیه اتحادیه‌ها و تشکل‌های مربوط به واحدهای صنفی و تولیدی ابلاغ می‌شود، هرگونه افزایش قیمت بدون رعایت ضوابط و تصویب ستاد تنظیم بازار ممنوع است.

۷ - نهادهای بازرسی و نظارتی ذیربط و سازمان تعزیرات حکومتی با بهره گیری از تمام ظرفیت‌های موجود و نیروهای مردمی به صورت مستمر بر رعایت قیمت‌ها و جلوگیری از احتکار و گرانفروشی نظارت و با متخلفان به صورت قاطع و سریع برخورد خواهند نمود. شهروندان تخلفات واحدهای صنفی را از طریق خطوط ارتباطی ۱۲۴ و ۱۳۵ به نهادهای مذکور اطلاع رسانی کنند.

۸ - تمامی تصمیمات ستاد از طریق سخنگوی اقتصادی دولت و اطلاعیه‌های صادره به اطلاع عموم خواهد رسید.