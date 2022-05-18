بیانیه بسیج اساتید کشور در حمایت از طرح مردمی سازی یارانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، نهضت استادی بسیج با انتشار بیانیه‌ای در حمایت از طرح مردمی سازی یارانه‌ها از جامعه دانشگاهی کشور خواست، در راستای آگاهی بخشی و روشنگری به کلیه اقشار جامعه بویژه دانشجویان نقش آفرینی نمایند. در متن این بیانیه آمده است:

با عرض سلام و ادب به پیشگاه ملت شریف ایران که بار دیگر با بصیرتی وصف ناشدنی، دولت انقلابی و مردمی سیزدهم را در اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها همراهی کرده و با صبوری و خویشتنداری عوارض موقتی ناشی از سو استفاده برخی از عوامل سودجو و گران فروشان، محتکران و رانت خواران را متحمل شده و دشمنان ملت ایران را در هرگونه موج سواری و فرصت طلبی از این شرایط ناکام گذاردند.

این بصیرت ستودنی و همدلی آگاهانه بر اساس درک درست از واقعیت‌های میدانی و اقتضائات زمانه‌ای است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- سیاست استعماری وابسته سازی اقتصادی و سیاسی کشورهای توسعه نیافته، ایران عزیزمان را تک محصولی و وابسته به نفت نموده تا ضمن تأمین منابع اولیه نظام سلطه امکان استقلال سیاسی و اقتصادی نداشته و در مقابل هر گونه تحریم خارجی آسیب پذیر گردد.

۲- تحریم‌های ظالمانه غرب علیه کشورمان، تأمین منابع ارزی کشور را دچار مشکل ساخته که به شکل ناخواسته تأمین برخی از کالاهای اساسی و ضروری ملت را با دشواری‌هایی روبرو کرده است.

۳- خشکسالی ناشی از کاهش نزولات جوی و جنگ میان روسیه و اوکراین که ریشه در خباثت غرب داشته و دارد، بر تولید و افزایش قیمت مواد غذایی جهان تأثیر منفی گذاشته و امکان تهیه گندم و دانه‌های روغنی را برای کشورمان کاهش داده است. ضمن آنکه افزایش قیمت‌های جهانی نیز تأمین منابع ارزی برای خرید اینگونه اقلام راهبردی را با مشکلاتی مواجه ساخته است.

۴- اختصاص بیش از چندین میلیارد دلار از بودجه ارزی کشور تحت عنوان ارز ترجیحی طی چهار سال گذشته به یارانه پنهانی نه تنها مشکلی از مردم برای تأمین کالاهای اساسی را حل نکرده بلکه تورمی غیرقابل قبول را به مردم تحمیل کرده است. این در حالیست که به گفته کارشناسان با فروش نقدی ارز ترجیحی در بازار آزاد امکان پرداخت ماهانه حداقل ۴.۲ میلیون ریال به هر نفر ایرانی در دهک‌های کم درآمد و متوسط یا به عبارتی حدود بیست میلیون تومان در طول دوره چهار ساله وجود داشته است. اما این سیاست اقتصادی اشتباه باعث هدر رفت حدود ۹,۰۰۰ هزار میلیارد ریال از بیت المال به جیب عده‌ای از رانت خواران شده است.

۵- دولت سیزدهم با شجاعت و ایثار کم سابقه آبرو و حیثیت خویش را برای عادلانه کردن یارانه‌ها به نفع طبقات محروم جامعه، کاهش رانت و قاچاق کالا، رونق تولید، افزایش صادرات و اشتغال، مقابله با فساد و… در طبق اخلاص گذاشته که البته بدون همراهی مردم عزیز کشورمان امکان دستیابی به این اهداف را ندارد.

از این رو ما به عنوان جمعی از اساتید متخصص رشته اقتصاد دانشگاه‌های کشور ضمن حمایت از این حرکت جهادی از مسئولان قوای سه گانه و مراجع نظارتی دست اندکار درخواست داریم تا با جدیت و قاطعیت نسبت به هر گونه سو استفاده، احتکار، گرانفروشی و کم کاری و ترک فعل برخورد جدی نمایند.

همچنین از تولیدکنندگان، بنگاه‌ها و شرکت‌های تهیه و توزیع کالاهای اساسی و ارائه دهندگان خدمات و اصناف کشور که تاکنون در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی پا به پای مردم حرکت کرده انتظار می‌رود در این برهه حساس همچون گذشته با رعایت انصاف و ترجیح منافع ملی بر منافع فردی همراهی نمایند.

با تشکر و امتنان از اساتید و جامعه دانشگاهی کشور موکداً انتظار داریم تا بیش از پیش به رسالت نخبگی خویش در جهاد تبیین عنایت نموده و در راستای آگاهی بخشی و روشنگری به کلیه اقشار جامعه بویژه دانشجویان گرامی نقش آفرینی نمایند.

در خاتمه نیز بار دیگر از ملت شریف ایران به خاطر برخورد هوشمندانه و همراهی بصیرت مندانه با این طرح تشکر و قدردانی نموده و آینده بسیار روشنی را فراروی شما بزرگوران انتظار داریم.