برنامه سفر طالبان به مسکو تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی طلوع، «ضمیر کابلوف» نماینده ویژه پوتین در امور افغانستان و مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه امروز شنبه در سخنانی، برنامه سفر طالبان به مسکو را تکذیب کرد.

نماینده ویژه پوتین در امور افغانستان در این خصوص اعلام کرده بود که هیچ اطلاعی درباره برنامه طالبان برای اعزام هیئتی به مسکو ندارد.

«ضمیر کابلوف» با تکذیب گزارش رسانه‌ها در مورد برنامه‌ریزی طالبان برای اعزام هیئتی به مسکو جهت دیدار با مقامات روس گفت: من از هیچ گونه طرحی در این باره آگاه نیستم.