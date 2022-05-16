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۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۱:۴۱

از سوی ماکرون؛

نخست‌وزیر جدید فرانسه معرفی شد

نخست‌وزیر جدید فرانسه معرفی شد

رئیس جمهور فرانسه امروز و ساعاتی پس از استعفای «ژان کاستکس»، «الیزابت بورن» را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه امروز دوشنبه «الیزابت بورن» را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی کرد.

«الیزابت بورن» پیشتر وزیر کار مستعفی این کشور بود.

این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که «ژان کاستکس» نخست وزیر فرانسه ساعاتی پیش از سمت خود استعفا داد.

دفتر نخست وزیر فرانسه در این خصوص اعلام کرده بود که ژان کاستکس استعفای خود را به «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور این کشور ارائه کرده است.

ماکرون هفته گذشته در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه موفق شد رقیب خود «مارین لوپن» را مغلوب کند.

مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوری «امانوئل ماکرون» نیز شنبه گذشته در کاخ الیزه فرانسه برگزار شد.

کد مطلب 5491861

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