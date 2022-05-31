امضایم پای این بیانیه را پس گرفتم/ «وطن» خط قرمز ماست

رهبر قنبری مستندساز و کارگردان سینما در رابطه با امضای بیانیه سینماگران در همدردی با مردم آبادان به خبرنگار مهر گفت: سینماگرانی که بیانیه ابراز همدردی با مردم عزیز و شریف آبادان را امضا کرده‌اند، با وجود تالم و اندوه شدید از حادثه دلخراش آبادان، بر حفظ انسجام ملی و وحدت مردم تاکید مضاعف داشته‌اند.

وی ادامه داد: سرزمین ما خط قرمز همه ماست، آنچه در دل تاریخ و از پس همه ناملایمات و تلخی‌ها باقی خواهد ماند، ایران عزیز است. نباید اجازه دهیم مشتی سودجو و فرصت طلب با سوءاستفاده از مناسبات دولتی موجب بروز بحران‌هایی همانند متروپل آبادان شده و نهایتاً امنیت ملی همگی ما را مخدوش کنند.

کارگردان «پرنده باز کوچک» افزود: حادثه دلخراش آبادان، جامعه ایرانی را سوگوار کرده است. برخورد قانونی با مسببان این رویداد، مطالبه عمومی است که امیدوارم به زودی محقق شود. مطمئنم جامعه سینماگران ایرانی، همین دغدغه و مطالبه را دارند.

قنبری در پایان صحبت‌هایش یادآور شد: ما سینماگران در کنار مردم ایران هستیم و خود را جدا از ایران و ایرانی نمی‌دانیم و بنده نیز صرفاً بدین باور بیانیه‌ای را امضا کرده بودم اما طی روز گذشته به دلیل برداشت‌های احتمالاً غیرشفاف از آن، شخصاً امضای خود را از پای آن بیانیه حذف کردم و آنچه مد نظرم بوده به قرار فوق است.