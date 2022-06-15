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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۸:۱۶

وزیر نیرو به فریدن سفر می‌کند

وزیر نیرو به فریدن سفر می‌کند

اصفهان- علی اکبر محرابیان وزیر نیرو و هیئت همراه فردا پنجشنبه به استان اصفهان سفر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اصفهان بیست و پنجمین مقصد سفر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری است. هیئت دولت در این سفر دو روزه رئیس جمهوری را همراهی می‌کنند.

به همین منظور علی اکبر محرابیان وزیر نیرو به عنوان نماینده تام الاختیار دولت فردا پنجشنبه بیست و ششم خردادماه به شهرستان فریدن استان اصفهان سفر می‌کند.

بازدید از سد و نیروگاه زاینده‌رود، مسیر رودخانه تا شهر چادگان، حضور در مزار شهدای چادگان، دیدار با خانواده شهدا در منزل شهید و بازدید از تصفیه خانه و پروژه تعریض چادگان- چنارود و دیدار با مردم چادگان و شورای اداری از جمله برنامه‌های علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در سفر به این شهر است.

همچنین بازدید از پروژه تأمین آب شرب روستای سینه کوه فریدن، دیدار با خانواده شهدا و جانبازان شهرستان فریدن، بازدید از ورودی غربی شهر داران و ناحیه صنعتی دهگان، تصفیه خانه و کشتارگاه دام فریدن و دیدار مردمی و تشکیل جلسه شورای اداری از دیگر برنامه‌های سفر روز پنجشنبه وزیر نیرو به شهرستان فریدن است.

کد مطلب 5514749

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