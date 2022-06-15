به گزارش خبرنگار مهر، کمال حسین پور نماینده مردم سردشت در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (چهارشنبه ۲۵ خرداد) در جلسه علنی مجلس طی تذکری شفاهی درباره استعفای اخیر وزیر کار گفت: نخستین تغییر در کابینه برای افزایش هماهنگی در دولت انجام پذیرفت امید است ترمیم در راستای تحقق برنامه‌های اقتصاد کشور و توجه بیشتر به معیشت مردم به ویژه بازنشستگان و صندوقهای بازنشستگی باشد.

وی تاکید کرد: این تغییر یک نکته متفاوت داشت و این نکته بود که وقتی مسئولی در هر رده‌ای از مسئولیت تشخیص دهد نمی‌تواند دیگر موثر باشد باید برود. این رسم خوبی بود که آقای عبدالملکی از خود برجا گذاشت.

وی گفت: وزیر جوان رفت اما دولت توجه کند که جوانگرایی از کابینه نرود نباید از ظرفیت جوانان متخصص این مرز و بوم در راستای توسعه و ترقی کشور غافل شویم.

نماینده مردم سردشت در مجلس عنوان کرد: رئیس جمهور صادقانه و پرتلاش در راه خدمت به مردم کشور گام برمی دارد. لازم است اعضای کابینه نیز همپای رئیس جمهور حرکت کنند اگر اینگونه نباشد مسلماً دامنه تغییرات به سایر وزارتخانه‌ها گسترش پیدا می‌کند مجلس انقلابی نیز به عنوان ناظر بر عملکرد دولت به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند.