حل مشکلات بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی در اصفهان/صنعت آجر ایمن تحقق یافت

محمدمهدی برادران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی میزخدمت وزارت صمت در استان اصفهان اظهار داشت: این طرح در آستانه سفر رئیس جمهور به اصفهان برای رفع مشکلات صاحبان صنایع، معادن و تجارت اصفهان با همکاری سازمان صمت اصفهان اجرایی شد.

وی با بیان اینکه برای برگزاری این میز اختیارات لازم به وزیر صمت تفویض شده بود، افزود: این میز از ابتدای ساعت صبح امروز مشکلات بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی و شهرک‌های صنعتی مورد بررسی قرار گرفت و با نگاه مثبت این مشکلات برطرف شد.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت با بیان اینکه عمده مشکلات شهرک‌های صنعتی در حوزه تسهیلات، مشکلات با محیط زیست و … بود، ابراز داشت: برای حل این مشکلات تسهیلاتی پیش بینی شد و از اختیارات قانونی در اختیار داشتیم برای حل مشکلات دیگر دستورات خوبی صادر شد.

وی با بیان اینکه استان اصفهان همواره در حوزه صنعت پیشتاز بوده و پیگیری‌های مسئولان و فعالان این بخش در این دوره سفر رئیس جمهور همچون گذشته بسیار خوب و مستمر بوده است، اضافه کرد: در خصوص جمع بندی اعتبارات تخصیص یافته با توجه به اینکه از حوزه‌های مختلف در رونق تولید، تبصره ۱۸ و دیگر اختیارات برای تخصیص اعتبار استفاده شده است هنوز جمع بندی صورت نگرفته و رئیس جمهور در سفر به استان اصفهان مجموع این اعتبارات را اعلام خواهند کرد.

برادران در ادامه در خصوص بازدید از نمایشگاه تخصصی و شهرسازی در اصفهان نیز گفت: این نمایشگاه و همایش با توجه به رویکردی که در زمینه توسعه کیفی زندگی در شهرهای انسان محور داشته بسیار مفید بود.

تولید محصولات ساختمانی ایمن در اصفهان

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موضوعات این همایش تولید محصولات ایمن در حوزه ساخت و ساز است، ابراز داشت: در این زمینه باید توجه داشت که همه باید ایمنی را در شخصی‌سازی‌ها و همچنین انبوه سازی‌ها مورد توجه قرار دهیم.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه تولید محصولات دارای عمر بالا، ایمن، متناسب با محیط زیست و مستحکم برای ساختمان‌سازی امری ضروری است، اضافه کرد: باید توجه داشت به دلیل عدم مسئولیت پذیری، بی دقتی مجریان و سوداگری برخی از انبوه سازان منجر به ایجاد حوادثی نظیر حادثه متروپل می‌شود که تکرار آن قابل پذیرش نیست.

وی افزود: به صنایع ابلاغ کرده‌ایم که سازمان صنایع نسبت به بازسازی و ایمن سازی صنایع اقدام کنند، این امر در کیفیت محصولات وامنیت جانی کارکنان و کارگران بسیار مهم است.

برادران با بیان اینکه در حوزه صنعت آجر جدا از رویکرد زیبایی ساختمان می‌تواند در زمینه صرفه‌جویی انرژی، توجه به مسائل زیست محیطی و هویت شهرها و استحکام ساختمان نقش بسزایی داشته باشد، اضافه کرد: در این زمینه در اصفهان یک واحد صنعتی با قدرت در زمینه تولید محصولات با این رویکرد در حال انجام است که جای قدردانی دارد.

وی افزود: این تولیدات در همه جنبه‌های استحکام بخشی، زیبایی، برآورده کردن نیاز معماران و … نیاز کاربران را برطرف کرده است.