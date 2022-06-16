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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۰:۳۱

وال استریت ژورنال:

حملات هوایی اسرائیل به سوریه با هماهنگی آمریکا انجام می شود

حملات هوایی اسرائیل به سوریه با هماهنگی آمریکا انجام می شود

یک روزنامه آمریکایی از هماهنگی رژیم صهیونیستی با ایالات متحده آمریکا پیرامون تجاوزات هوایی که در سوریه انجام می دهد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی از هماهنگی رژیم صهیونیستی با واشنگتن درباره حملات هوایی که در سوریه انجام می دهد، خبر داد.

بر اساس این گزارش، روزنامه وال استریت ژورنال اعلام کرد که اسرائیل به صورت سری با ایالات متحده آمریکا پیرامون حملات هوایی که در سوریه انجام می دهد، هماهنگی می کند.

بر اساس این گزارش، اکثر حملات هوایی اسرائیل در سوریه با موافقت ایالات متحده آمریکا انجام شده است.

وال استریت همچنین به نقل از مقامات آمریکایی از همکاری ارتش آمریکا با رژیم صهیونیستی درباره حملات هوایی در سوریه خبر داد و افزود: ارتش آمریکا به اسرائیل برای مشخص کردن اهداف در سوریه کمک می کند.

کد مطلب 5516330

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    نظرات

    • رزمنده IR ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
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      پاسخ
      قبل از جنگ اکراین باهماهنگی روسیه بود حالا مجوز از امریکا صادر می شود.وگرنه چرا بی جهت دوباره سوریه میزنی

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