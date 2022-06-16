حملات هوایی اسرائیل به سوریه با هماهنگی آمریکا انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی از هماهنگی رژیم صهیونیستی با واشنگتن درباره حملات هوایی که در سوریه انجام می دهد، خبر داد.

بر اساس این گزارش، روزنامه وال استریت ژورنال اعلام کرد که اسرائیل به صورت سری با ایالات متحده آمریکا پیرامون حملات هوایی که در سوریه انجام می دهد، هماهنگی می کند.

بر اساس این گزارش، اکثر حملات هوایی اسرائیل در سوریه با موافقت ایالات متحده آمریکا انجام شده است.

وال استریت همچنین به نقل از مقامات آمریکایی از همکاری ارتش آمریکا با رژیم صهیونیستی درباره حملات هوایی در سوریه خبر داد و افزود: ارتش آمریکا به اسرائیل برای مشخص کردن اهداف در سوریه کمک می کند.