غرب نمی تواند به اهداف شومش مقابل ملت مکتبی برسد

آتانی پنجشنبه شب در آئین هفتمین سالگرد شهادت روح الله سلطانی فرمانده عملیات لشکر ۲۵ کربلا مازندران و از شهدای آملی مدافع وطن که در حسینیه ثارالله سپاه ناحیه شهرستان آمل برگزار شد، افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر هجمه‌های فرهنگی سنگینی علیه نسل جوان در کشورهای اسلامی و بنیان خانواده‌ها از سوی صاحبان قدرت و زور در کشورهای غربی ایجاد شده و هربار تلاش کردند با سوژه قراردادن افراد معلوم الحال و توهین به مقدسات دینی، نقشه‌های شوم خود را پیاده سازی کنند. به گزارش خبرنگار مهر ، سردار رستمعلی رفیعیپنجشنبه شب در آئین هفتمین سالگرد شهادت روح الله سلطانی فرمانده عملیات لشکر ۲۵ کربلا مازندران و از شهدای آملی مدافع وطن که در حسینیه ثارالله سپاه ناحیه شهرستان آمل برگزار شد، افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر هجمه‌های فرهنگی سنگینی علیه نسل جوان در کشورهای اسلامی و بنیان خانواده‌ها از سوی صاحبان قدرت و زور در کشورهای غربی ایجاد شده و هربار تلاش کردند با سوژه قراردادن افراد معلوم الحال و توهین به مقدسات دینی، نقشه‌های شوم خود را پیاده سازی کنند.

وی، هدف نهایی حمایت کنندگان غربی از تولید فیلم‌های هالیوودی با محتواهای خاص برای کشورهای اسلامی، احاطه آنها برا تفکرات حاکم در این کشورها بیان کرد و افزود: متأسفانه حامیان مالی و سیاستمداران همیشه شکست خورده در غرب، از یک نکته محوری در کشورهای اسلامی که آنها همیشه درمیدان نبرد آماده هستند، خبر ندارد ویا هنوز به این قدرت پی نبردند. جغرافیای مقاومت همه گیر شد.



فرمانده سپاه صاحب الامر ( عج ) استان قزوین در بخش دیگری با اشاره به اینکه اکنون با فراگیر شدن جغرافیای مقاومت در کشورهای منطقه و حتی اروپا هیمنه آمریکا شکسته شده و دیگر قدرت مطلق جهان نیست، گفت: از ۷۰ سال گذشته تاکنون آمریکا و روسیه روبروی هم در تقابل قدرت دفاعی و نظامی هستند و این درحالی است که در جنگ روسیه و اوکراین، عملاً آمریکا به صورت مستقیم قدرت موضع گیری نداشت.



سردار رفیعی با اشاره به اینکه ملت ما نیز با قدرت اراده مردم، نه التماس به برجام و اعتماد به خدا نه به کدخدا هیمنه آمریکا را در منطقه درهم شکسته است، افزود: مزدوران و نیروهای آمریکایی را از افغانستان، عراق و سوریه و لبنان با فضاحت کامل بیرون رانده شدند و همه دنیا دیدند که در پایگاه نظامی آمریکا در عین الاسد به چه صورتی ایران آنجا را شخم زد و معادله تاریخ را عوض کرده است.



وی افزود: تغییر معادله تاریخ قدرت‌های پوشالی غرب در منطقه با عزم راسخ و قدرت ایمنی شهدای مدافعان وطن و حرم ازجمله روح الله سلطانی ها به دست آمده و با همین عزم راسخ و شناسایی دشمن، فریب نخورده میدان نشویم تا قله‌های فتح شده را دشمن ازما نگیرد.



توسعه جغرافیایی غربی‌ها در منطقه محکوم به فناست

فرمانده سپاه صاحب الامر ( عج ) استان قزوین با اشاره به اینکه غربی‌ها به خصوص آمریکایی که ادعا می‌کنند دارای تمدن چند صدساله هستند ویا خواهان ساختن تمدن جدیدی در منطقه خاورمیانه با حکمرانی خودشان هستند، گفت: اینکه غربی‌ها بخواهند توسعه جغرافیایی خودشان را درکشورهای منطقه خاورمیانه عملیاتی ومحقق کنند، سخت دراشتباه هستند و اینکه از چندین هزار کیلومتر سودای ائتلاف سازی و حاکمیت سازی در منطقه هستند، باید بدانند که اکنون مردم منطقه آسیای غربی ونیز خاورمیانه با توسعه مهدویت و جغرافیای معنوی چشمان کورشده غربی‌ها را از حدقه درخواهد آورد...

سردار رفیعی تصریح کرد: اکنون در منطقه خاورمیانه و آسیای غربی جغرافیای مقاومت حاکم شده و این مقاومت هم در دریا، خشکی و هوافضا حافظ منابع دنیای اسلام است.

ایران با فشار تحریم‌های اقتصادی غربی‌ها ناکام نخواهد شد

وی در بخش پایانی سخنان خود در این آئین با اشاره به اینکه نبرد فعلی با دشمن داشتن روحیه بسیجی و انقلابی در راستای تحقق واقعی شعار سال مقام معظم رهبری است، گفت: رهبر معظم انقلاب به خوبی راهبرد ناکام گذاشتن دشمنان را راهبری کردند و حل مشکل کشور را نه تنها در سال جاری، بلکه برای سال‌های متمادی در گرو عملیاتی کردن بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم است.