به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صفری معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه در اولین بخش از سفر خود به خراسان جنوبی ضمن بازدید از گذرگاه‌های مرزی یزدان، میل ۷۳ و ماهیرود، آخرین وضعیت تبادلات تجاری و چالش‌های موجود در این زمینه را مورد پیگیری قرار داد.

صفری در ادامه حضور خود در استان خراسان جنوبی و در نشست‌های متعددی که با مدیران استانی، فعالان اقتصادی، رئیس و اعضای اتاق بازرگانی داشت، به بررسی و تبادل نظر در خصوص مسائل مهمی از جمله جایگاه بازارچه‌های مرزی در معیشت مردم مرزنشین، اتخاذ قرنطینه گیاهی در مرز ماهیرود، انتقال برق به روستای کلاته نظر افغانستان، تسهیل صدور روادید بین ایران و افغانستان و دیگر مسائل مرتبط در این زمینه پرداخت.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در ادامه برنامه‌های خود با حضور در نشست «شورای مدیریت روابط خارجی استان خراسان جنوبی» و نیز ملاقات با استاندار این استان، بر لزوم تقویت حضور استان خراسان جنوبی در بازارهای کشورهای مختلف فراتر از افغانستان تاکید کرد و جایگاه استراتژیک استان در مسیر ترانزیتی جنوب-شمال و ظرفیت غنی استان در بخش معادن را از ظرفیت‌ها فرصت‌های این استان برشمرد.



صفری در ادامه، به استان خراسان رضوی سفر کرد و ضمن زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) با مقامات ارشد این استان دیدار و راهکارهای توسعه تجارت خارجی استان خراسان رضوی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.

آمادگی وزارت امور خارجه به عنوان تسهیل‌گر روابط خارجی جهت نیل استان به اهداف خود در زمینه‌های سرمایه گذاری، انرژی، حمل و نقل، دانش بنیان و فناوری را مورد تاکید قرار داد. ظرفیت‌های تجاری استان در رابطه با همسایگان، از دیگر محورهایی بود که در دیدار صفری با یعقوب‌علی نظری استاندار خراسان رضوی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در فرصت کوتاه حضور معاون اقتصادی وزیر امور خارجه در استان خراسان رضوی، برخی مقامات اجرایی استان از جمله رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مدیران شرکت آب منطقه‌ای، شرکت برق منطقه‌ای و شرکت گاز منطقه‌ای این استان در زمینه مسائل و نیازهای کاری خود در حوزه خارجی، با صفری تبادل نظر کردند.