طرح افطاری ساده در ۳۰۰ نقطه شهر مشهد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندرشریف ظهر چهارشنبه با تبریک حلول ماه مبارک رمضان و تقارن آن با بهار طبیعت، از آمادگی کامل مدیریت شهری و ارائه بستهای جامع از خدمات در حوزههای مختلف خبر داد و اظهار کرد: پس از بسیج همگانی نیروهای شهرداری در دهه آخر صفر و پشت سر گذاشتن رویدادهای دیماه، با وجود برخی حوادث، تاکید ما بر برگزاری هرچه باشکوهتر و متفاوتتر مراسم استقبال از بهار نسبت به سال گذشته است و در این راستا فضایی پرنشاط و ویژه را رقم خواهیم زد.
شهردار مشهد با اشاره به برنامههای ویژه ماه مبارک رمضان افزود: فضاآراییهای ویژهای متناسب با این ماه انجام شده و جشنواره ورزشی رمضان نیز با پیشبینی حضور بیش از ۸۰ هزار ورزشکار در قالب ۲۱ رشته ورزشی برگزار میشود که تاکنون ۳۵۰ تیم از سطح استان و استانهای همجوار در آن شرکت کردهاند.
وی همچنین ادامه داد: طرح افطاری ساده نیز از فردا شب در ۳۰۰ نقطه شهر با مشارکت مردمی اجرا خواهد شد و در صورت مساعد بودن شرایط جوی، سفره کرامت ویژه میلاد امام حسن مجتبی(ع) در نیمه ماه رمضان برپا میگردد.
قلندرشریف در تشریح جشنوارههای نوروزی نیز بیان کرد: امسال برای ایجاد نشاط اجتماعی بیشتر، جشنوارههای فرهنگی و تفریحی در سه محور اصلی متمرکز شده است؛ نخست در بوستان کوهسنگی با فضای گستردهتر و پارکینگ بیشتر، دوم در مسیر خیابان نوبهار و سوم در پایانه مسافربری امام رضا(ع).
شهردار مشهد در خصوص اقدامات حوزه فضای سبز و زیباسازی شهری نیز تصریح کرد: کاشت ۱۴ میلیون بوته گل در سطح شهر و ۱۸۵ هزار گل لاله به یاد شهدا در بوستانهای ملت، وکیلآباد و باغ گلها در دستور کار است. همچنین در بخش المانهای شهری، ضمن بازسازی و نوسازی یکهزار المان پیشین، ۳۰۰ المان جدید نیز افزوده شده است.
وی اضافه کرد: ۴ هزار و ۸۰۰ فلاورباکس (جعبه گل) در سطح شهر جانمایی شده که ۲ هزار مورد آن مختص منطقه ثامن و بافت پیرامونی حرم مطهر است.
قلندرشریف در ادامه به توسعه زیرساختهای خدماتی و رفاهی اشاره کرد و گفت: با همکاری فرمانداری در بحث تأمین و نظارت بر ارزاق، تعداد نانواییهای سیار و موقت در اطراف حرم مطهر نیز افزایش یافته و به ۸ واحد رسیده است. در حوزه سرویسهای بهداشتی نیز شاهد افزایش چشمگیری بودهایم به طوری که حدود ۴۰۰ چشمه سرویس بهداشتی ثابت در کل شهر افزوده شده که ۱۰۵ چشمه آن در بافت پیرامونی حرم قرار دارد. همچنین ۴۷ مرکز اقامت موقت با ظرفیت ۴۳ هزار و ۳۰۰ نفر به صورت رایگان برای اسکان زائران آمادهسازی شده است.
شهردار مشهد با تأکید بر اهمیت ایمنی زائران و مجاوران خاطرنشان کرد: نیروهای آتشنشانی در تمام نقاط شهر و محلهای اسکان مستقر هستند و پایش مستمر چادرهای مسافرتی با دستگاههای ویژه برای جلوگیری از گازگرفتگی در طول شب انجام میشود که خوشبختانه طی سه سال گذشته هیچگونه حادثه منجر به فوت ناشی از گازگرفتگی در این ایام گزارش نشده است.
وی به خدمات حملونقل و برنامههای فرهنگی نیز اشاره کرد و گفت: سرویسدهی ناوگان حملونقل عمومی در ایام خاص و شبهای قدر با افزایش ساعت کار و در برخی روزها به صورت رایگان انجام خواهد شد. اجرای یکهزار نمایش خیابانی و سرود، برگزاری تورهای گردشگری رایگان و طرح قرار زیارت برای سالمندان از دیگر برنامههای این ایام است.
قلندرشریف تاکید کرد: ایستگاه استقبال دائمی شهید محمدزاده در ورودی جاده نیشابور در زمینی به مساحت یک هکتار و زیربنای ۳ هزار و ۶۰۰ مترمربع احداث شده که به صورت دائمی برپا شده و در تمام طول سال خدماترسانی خواهد داشت.
