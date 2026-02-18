۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲:۲۲

افزایش داوطلبان درانتخابات شورای قم، فرصت تقویت مشارکت را فراهم می کند

قم- معاون سیاسی، امنیتی استانداری قم با اشاره به افزایش تعداد داوطلبان در انتخابات شوراها، این روند را فرصتی مهم برای ارتقای مشارکت عمومی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری عصر چهارشنبه در هفتمین جلسه ستاد انتخابات استان قم با اشاره به شرایط اجتماعی و تحولات جاری اظهار کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از سازوکارهای مهم برای پیگیری مطالبات مردمی و حل مسائل محلی به شمار می‌روند و باید جایگاه و کارآمدی آنها به‌درستی برای افکار عمومی تبیین شود.

وی با بیان اینکه ارزیابی دقیق از میزان آگاهی مردم نسبت به وظایف و اختیارات شوراها یک ضرورت است، گفت: انجام مطالعات میدانی و نظرسنجی‌های هدفمند درباره سطح شناخت شهروندان از شوراها و نیز بررسی میزان اثرگذاری این نهاد در زندگی روزمره مردم، می‌تواند تصویر روشنی از وضعیت موجود ارائه دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم افزود: سنجش میزان اعتماد و رضایتمندی عمومی از عملکرد شوراها نقش تعیین‌کننده‌ای در طراحی برنامه‌های مؤثر برای افزایش مشارکت انتخاباتی خواهد داشت و این مسئله باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

رئیس ستاد انتخابات استان قم ادامه داد: بررسی نگاه و ارزیابی مردم نسبت به شوراهای اسلامی، زمینه را برای اتخاذ تصمیمات اصلاحی و ارتقای جایگاه این نهاد مردمی فراهم می‌کند و می‌تواند به تقویت پیوند میان شوراها و بدنه اجتماعی منجر شود.

وی با اشاره به ترکیب جمعیتی استان قم بیان کرد: اگرچه بخش قابل توجهی از جمعیت استان در مناطق شهری سکونت دارند، اما حوزه روستایی از اهمیت خاصی برخوردار است و نباید در برنامه‌ریزی‌های انتخاباتی مغفول بماند.

حیدری افزود: در دوره جاری شاهد افزایش ثبت‌نام داوطلبان در روستاها بوده‌ایم که نشان‌دهنده ظرفیت و پویایی این حوزه است، با این حال همچنان چالش‌هایی وجود دارد که نیازمند توجه دقیق، برنامه‌ریزی منسجم و حمایت‌های لازم است.

وی گفت: توجه به مطالبات و مسائل مناطق روستایی و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای مشارکت حداکثری ساکنان این مناطق، از محورهای مهم فعالیت ستاد انتخابات استان به شمار می‌رود.

رئیس ستاد انتخابات استان قم در پایان تصریح کرد: ارتقای مشارکت انتخاباتی در گرو تقویت سرمایه اجتماعی شوراها و افزایش اعتماد عمومی است و این مهم با شناخت دقیق واقعیت‌های میدانی و برنامه‌ریزی مبتنی بر داده‌های معتبر محقق خواهد شد.

